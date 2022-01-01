Зеленський пояснив, чому ЗСУ не може потужно просуватися вперед





Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times, пише



«Перемога повинна бути на полі бою. Або, скажімо так, не тільки перемога. Перемога – це сильна, міцна ситуація на полі бою, коли ми можемо дійсно бачити наші позиції, бачити відповідну техніку, потужну нашу силу, яка не поступається кількості російської техніки. Принаймні, ми до цього йдемо, і, принаймні, ми цього дуже хочемо. Тому що, щоб наступати, для цього треба не менше ніж у 10 разів техніки і не менше ніж у 10 разів людей. Тому що, бажання у нас більше, але техніки поки що у нас менше. Тому ми не можемо дуже потужно просуватись вперед», - сказав Зеленський.



«Це дуже важлива позиція, це вихід з того чи іншого глухого кута. Поки цього не буде, нам буде діяти складно, будуть великі втрати», - додав він.



По-друге, з його слів, щоб вийти з «глухого кута», повинен бути постійний інтерес, зацікавленість Заходу у підтримці суверенітету України і української позиції.



«Не може бути очікування у тих чи інших лідерів деяких країн про те що ми послабимо наші позиції, треба ще почекати, ми будемо виснажені, економічно будемо виснажені, інфраструктурно будемо виснажені, у нас буде дефіцит грошей, дефіцит палива, і тоді, як вони кажуть, Україна буде «зговорчива».Наша держава такою не буде. Ми вже втратили багато людей для того, щоб просто так віддавати наші території», - наголосив Глава держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні необхідно в 10 разів більше військової техніки, аніж є у росіян, щоб потужно просуватись вперед.Про це заявив Президент Українив інтерв’ю Financial Times, пише УНН «Перемога повинна бути на полі бою. Або, скажімо так, не тільки перемога. Перемога – це сильна, міцна ситуація на полі бою, коли ми можемо дійсно бачити наші позиції, бачити відповідну техніку, потужну нашу силу, яка не поступається кількості російської техніки. Принаймні, ми до цього йдемо, і, принаймні, ми цього дуже хочемо. Тому що, щоб наступати, для цього треба не менше ніж у 10 разів техніки і не менше ніж у 10 разів людей. Тому що, бажання у нас більше, але техніки поки що у нас менше. Тому ми не можемо дуже потужно просуватись вперед», - сказав Зеленський.«Це дуже важлива позиція, це вихід з того чи іншого глухого кута. Поки цього не буде, нам буде діяти складно, будуть великі втрати», - додав він.По-друге, з його слів, щоб вийти з «глухого кута», повинен бути постійний інтерес, зацікавленість Заходу у підтримці суверенітету України і української позиції.«Не може бути очікування у тих чи інших лідерів деяких країн про те що ми послабимо наші позиції, треба ще почекати, ми будемо виснажені, економічно будемо виснажені, інфраструктурно будемо виснажені, у нас буде дефіцит грошей, дефіцит палива, і тоді, як вони кажуть, Україна буде «зговорчива».Наша держава такою не буде. Ми вже втратили багато людей для того, щоб просто так віддавати наші території», - наголосив Глава держави.

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