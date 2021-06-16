Переможець Євробачення 2023 у Луцьку збирав гроші для ЗСУ. ВІДЕО





Відео, на якому сопілкар грає на гітарі відомі хіти, виклав у мережу музикант, керівник проєкту "ANGAR MUSIK STAGE" Мирослав Кіруєв, - повідомляє



Музикант разом з виконавцями благодійного музичного проєкту виконав кілька пісень. Зі слів Мирослава Кіруєва, Ігор Діденчук напередодні був в обласному центрі Волині, звідки сам родом, й вирішив підтримати армію.



Поспілкуватися з сопілкарем Суспільному не вдалося. Виступ у центрі Луцька відбувся 6 червня.



"Ігор Діденчук, оскільки щойно приїхав в Луцьк, трохи відпочив, прогулювався. Ми тут зустрілись, ще були музиканти, які теж колись закінчили коледж культури і мистецтв. Поки розмовляли, такий вийшов джем з тими музикантами, які були на той час", – розповів керівник проєкту.



Імпровізована сцена на перехресті вулиць Кривий Вал та Лесі Українки щодня діє у форматі вільного мікрофона. Заспівати чи пограти тут може кожен охочий. Раніше до музикатів вже долучалися відомі музиканти. Зокрема гурт "Фіолет", Віктор Жалнін з гурту "Мотанка", Сашко Положинський та "Флайза".



За два місяці, відколи у центрі Луцька музиканти влаштовують вуличні благодійні концерти, вдалося зібрати понад 270 тисяч гривень. Пожертви для армії перехожі кидають у скриньку.



Як розповіла Суспільному речниця волонтерського штабу "Ангар" Ірина Новосад, завдяки зібраним музикантами грошам вже вдалося придбати необхідне бійцям на передовій спорядження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ігор Діденчук, який у складі гурту Kalush Orchestra переміг цього року на Євробаченні, зіграв у Луцьку на вуличній сцені, де волонтери збирають гроші на потреби військових.Відео, на якому сопілкар грає на гітарі відомі хіти, виклав у мережу музикант, керівник проєкту "ANGAR MUSIK STAGE" Мирослав Кіруєв, - повідомляє Суспільне. Музикант разом з виконавцями благодійного музичного проєкту виконав кілька пісень. Зі слів Мирослава Кіруєва, Ігор Діденчук напередодні був в обласному центрі Волині, звідки сам родом, й вирішив підтримати армію.Поспілкуватися з сопілкарем Суспільному не вдалося. Виступ у центрі Луцька відбувся 6 червня."Ігор Діденчук, оскільки щойно приїхав в Луцьк, трохи відпочив, прогулювався. Ми тут зустрілись, ще були музиканти, які теж колись закінчили коледж культури і мистецтв. Поки розмовляли, такий вийшов джем з тими музикантами, які були на той час", – розповів керівник проєкту.Імпровізована сцена на перехресті вулиць Кривий Вал та Лесі Українки щодня діє у форматі вільного мікрофона. Заспівати чи пограти тут може кожен охочий. Раніше до музикатів вже долучалися відомі музиканти. Зокрема гурт "Фіолет", Віктор Жалнін з гурту "Мотанка", Сашко Положинський та "Флайза".За два місяці, відколи у центрі Луцька музиканти влаштовують вуличні благодійні концерти, вдалося зібрати понад 270 тисяч гривень. Пожертви для армії перехожі кидають у скриньку.Як розповіла Суспільному речниця волонтерського штабу "Ангар" Ірина Новосад, завдяки зібраним музикантами грошам вже вдалося придбати необхідне бійцям на передовій спорядження.

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