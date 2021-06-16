Переможець Євробачення 2023 у Луцьку збирав гроші для ЗСУ. ВІДЕО

Переможець Євробачення 2023 у Луцьку збирав гроші для ЗСУ. ВІДЕО
Ігор Діденчук, який у складі гурту Kalush Orchestra переміг цього року на Євробаченні, зіграв у Луцьку на вуличній сцені, де волонтери збирають гроші на потреби військових.

Відео, на якому сопілкар грає на гітарі відомі хіти, виклав у мережу музикант, керівник проєкту "ANGAR MUSIK STAGE" Мирослав Кіруєв, - повідомляє Суспільне.

Музикант разом з виконавцями благодійного музичного проєкту виконав кілька пісень. Зі слів Мирослава Кіруєва, Ігор Діденчук напередодні був в обласному центрі Волині, звідки сам родом, й вирішив підтримати армію.

Поспілкуватися з сопілкарем Суспільному не вдалося. Виступ у центрі Луцька відбувся 6 червня.

"Ігор Діденчук, оскільки щойно приїхав в Луцьк, трохи відпочив, прогулювався. Ми тут зустрілись, ще були музиканти, які теж колись закінчили коледж культури і мистецтв. Поки розмовляли, такий вийшов джем з тими музикантами, які були на той час", – розповів керівник проєкту.

Імпровізована сцена на перехресті вулиць Кривий Вал та Лесі Українки щодня діє у форматі вільного мікрофона. Заспівати чи пограти тут може кожен охочий. Раніше до музикатів вже долучалися відомі музиканти. Зокрема гурт "Фіолет", Віктор Жалнін з гурту "Мотанка", Сашко Положинський та "Флайза".

За два місяці, відколи у центрі Луцька музиканти влаштовують вуличні благодійні концерти, вдалося зібрати понад 270 тисяч гривень. Пожертви для армії перехожі кидають у скриньку.

Як розповіла Суспільному речниця волонтерського штабу "Ангар" Ірина Новосад, завдяки зібраним музикантами грошам вже вдалося придбати необхідне бійцям на передовій спорядження.


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Теги: Волинь, Луцьк, благодійність
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