Лучанин MONATIK та інші зірки у виступили на благодійному концерті у Нью-Йорку. ВІДЕО

Лучанин MONATIK та інші зірки у виступили на благодійному концерті у Нью-Йорку. ВІДЕО
У Нью-Йорку відбувся благодійний онлайн-концерт на підтримку України.

На Таймс-сквер разом із українськими знаменитостями гроші для України збирали голлівудські актори та співаки, які підтримують країну з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ. Про це йдеться на офіційній інстаграм-сторінці українського співака Дмитра Монатика, який є уродженцем Луцька.

MONATIK виступив разом із гуртами «Океан Ельзи» та «Бумбокс», Сергієи Бабкіним, Мікою Ньютон, Alyosha, Мілою Куніс, Ештон Кутчер, французькою джаз-виконавицею Margot Sergent, Dagamba, Лілією Подкопаєвою та іншими.

За словами Дмитра Монатика, всі зібрані кошти перерахують на гуманітарну допомогу для України, медичне обладнання, реабілітацію поранених, форму для рятувальників, послуги для біженців, тощо.

Концерт відвідало багато українців, які зараз перебувають у США, а також місцеві жителі, які всіляко надають допомогу нашій країні.

Лучанин MONATIK з початку війни дає благодійні концерти, проводить вечори на підтримку України, збирає донати для постраждалих українців у результаті війни, відшиває аптечки для ЗСУ. Артист також запустив культурну ініціативу для молодих талантів — Art During The War In Ukraine.


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Теги: Україна, допомога, мистецтво
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Коментарі 1
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Ти бач, падло, раніше в кацапії співало, а зара втекло від мобілізації в Штати.
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