У Луцьку СБУ заблокувала схему махінацій: організація ввозила авто на територію України під виглядом гумдопомоги

У Луцьку СБУ заблокувала схему махінацій: організація ввозила авто на територію України під виглядом гумдопомоги
Одну зі схем співробітники СБУ викрили у Луцьку. У ній задіяна одна із громадських організацій Волині.

Про це повідомила пресслужба Управління СБ України у Волинській області.

Правоохоронці встановили, що , а в подальшому автівки продавались за готівку.

Зокрема, оперативники зафіксували продаж одного “гуманітарного” автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тис. доларів США.
У Луцьку СБУ заблокувала схему махінацій: організація ввозила авто на територію України під виглядом гумдопомоги

У межах кримінального провадження, зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
У Луцьку СБУ заблокувала схему махінацій: організація ввозила авто на територію України під виглядом гумдопомоги

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Теги: Волинь, Луцьк, СБУ, махінація, гуманітарна допомога
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