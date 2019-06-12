У Луцьку СБУ заблокувала схему махінацій: організація ввозила авто на територію України під виглядом гумдопомоги





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Правоохоронці встановили, що , а в подальшому автівки продавались за готівку.



Зокрема, оперативники зафіксували продаж одного “гуманітарного” автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тис. доларів США.



У межах кримінального провадження, зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одну зі схем співробітники СБУ викрили у Луцьку. У ній задіяна одна із громадських організацій Волині.Про це повідомила пресслужба Управління СБ України у Волинській області.Правоохоронці встановили, що , а в подальшому автівки продавались за готівку.Зокрема, оперативники зафіксували продаж одного “гуманітарного” автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тис. доларів США.У межах кримінального провадження, зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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