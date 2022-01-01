Які незвичні імена на Волині отримують діти із початку повномасштабної війни

Які незвичні імена на Волині отримують діти із початку повномасштабної війни
Міністерство юстиції України надало перелік рідковживаних та незвичних імен, які отримали діти при державній реєстрації народження з початку війни.

Про це йдеться у відповіді на запит видання «Главком».

Так, з початку війни рідкісними на Волині чоловічими іменами були: Даміан, Ліам, Сальман, Єфрем, Дорофей, Іван Раян, жіночими - Асія, Суламіта, Роузі, Іларія, Акиліна, Тома, Юсра, Магдалена, Дзвенислава.

Крім цього, українці називали дівчаток рідковживаними іменами: Амелія, Тамілла, Доброміра, Белла, Амілія, Євангеліна (Донецька область), Февронія, Теона, Ругая, Естер, Саміра, Айлін (Івано-Франківська область), Стефанія, Меліса, Шашана, Теона, Зореслава, Сафіна, Моніка (Львівська область), Астрід, Юнія, Суламіта, Фатіма, Ільміра, Версавія, Мелек (Тернопільська область), Астерія, Міаміна, Ляля, Саломея, Василинка, Яснодара (Київ).

Серед незвичних імен – Ян Джевелін (хлопчик, який народився у Вінницькій області) і Джавеліна (дівчинка з Києва). Вказані імена надано на честь іноземної зброї, за допомогою якої українська армія успішно знищує рашистів.

Також серед українців рідкісними іменами були: Одед, Мікаель, Никон, Адам Нілан (Вінниччина), Авенір, Едам, Еміліан, Єреній, Сулейман (Житомирська область), Ітан, Кай, Метт, Ніканор (Київська область), Гаррі, Жан-Андре, Лємуель, Бенджамін, Севастіан, Лучезар, Усман, Нікітас (Одеська область), Мір, Теоман, Вів’єн, Панель, Саїм (Рівненська область), Миродар, Михаїл-Мир, Авєнір, Елізар, Кінан, Корнелій, Марк-Юліан, Парфен, Тадей, Теон (Хмельницька область), Эфiм, Рім, Саак Арен, Єлисей, Таір (Чернігівська область), Спартак, Табріз, Яромир, Захарій, Ілай (Київ).

Разом з тим, як випливає із відповіді Мін’юста, під час війни незвичних і рідковживаних імен не реєструвалося у Миколаївській області.

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Теги: Волинь, Україна, війна, діти, імена
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