Кабмін скасує безвізовий режим з РФ, – ЗМІ
Сьогодні, 12:34
Сьогодні, 17 червня, Кабінет міністрів припинить дію Угоди між Україною та РФ "Про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з РФ".
Про це LB.ua підтвердили джерела в уряді.
Доповідати питання на засіданні буде міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, зареєстрована 11 лютого петиція про запровадження візового режиму для росіян у травні набрала 26742 голоси з 25 тисяч необхідних. Тоді президент Володимир Зеленський зазначив, що надіслав відповідного листа прем'єру Денисові Шмигалю, "з проханням опрацювати вказане питання".
Пізніше президент наголосив, що візовий режим із РФ – це "непогана ідея, яку треба довести до результату".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це LB.ua підтвердили джерела в уряді.
Доповідати питання на засіданні буде міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, зареєстрована 11 лютого петиція про запровадження візового режиму для росіян у травні набрала 26742 голоси з 25 тисяч необхідних. Тоді президент Володимир Зеленський зазначив, що надіслав відповідного листа прем'єру Денисові Шмигалю, "з проханням опрацювати вказане питання".
Пізніше президент наголосив, що візовий режим із РФ – це "непогана ідея, яку треба довести до результату".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Окупанти вже вбили 322 дитини в Україні
Сьогодні, 10:00
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські АЗС знову змінили ціни на всі види пального
Сьогодні, 12:50
На околицях Лисичанська у відкритій братській могилі поховали 300 цивільних, – New York Times
Сьогодні, 12:44
Кабмін скасує безвізовий режим з РФ, – ЗМІ
Сьогодні, 12:34
19-річний волинянин накрав лісу на 40 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 11:49
Медіа