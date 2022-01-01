Розбираючи завали у Маріуолі, підірвалися чоловік та дитина

Розбираючи завали у Маріуолі, підірвалися чоловік та дитина
Вчора, 17 червня, у Маріуполі пролунало три вибухи. При розборі завалів в Центральному районі міста підліток 15 років та чоловік 23 років підірвались на гранаті. Обидва були залучені до команди “волонтерів”, фактично на платних роботах з розбору завалів.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, у підлітка чисельні осколкові поранення, в чоловіка поранення легенів, живота. Обидва зараз перебувають в реанімації у важкому стані.

Другий вибух пролунав в районі пр. Карпова Кальміуського району.

"Тут окупанти мародерили одну з промислових баз та нарвались на снаряд. Втрати з’ясовуємо, але сподіваємось що мінус таки буде", - написав Андрющенко.

Третій вибух пролунав на 17 мікрорайоні неподалік лікарні №2. Теж здетонував снаряд, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Маріупольці - будьте уважні. Місто досі небезпечне через велику кількість снарядів та вибухівки. Долучаючись до роботи на завалах пам’ятайте про правила безпеки", - додав Андрющенко.

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Теги: Маріуполь, вибухи, снаряли, гранати, детонація
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