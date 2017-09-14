Цьогоріч літку не буде обмежень для вантажівок, масою до 40 тонн





Про це



Цьогоріч не будуть запроваджувати сезонні обмеження руху для вантажівок загальною масою до 40 тонн у денну пору доби при підвищених температурних показниках повітря.



Таке рішення прийняли у першу чергу, через військову ситуацію в країні, переорієнтацію експорту на дорожню мережу та суттєві зміни у логістиці.



До повномасштабного вторгнення Росії, Україна експортувала здебільшого морем. Зараз, через блокування портів, країна перенаправила потоки товару на залізничні та автомобільні шляхи.



"Розуміємо важливість логістики сьогодні, тож задля уникнення перебоїв у транспортуванні життєвонеобхідних вантажів, сезонні обмеження цього року не вводяться.



Нагадуємо водіям та перевізникам, що рух вантажівок повинен здійснюватися з дотриманням вагових параметрів як по загальній масі, так і по осьовому навантаженню у будь-який час та пору доби. Відповідно до норм, максимальна вага вантажного транспортного засобу під час перевезень дорогами країни - 40 тонн", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У літній період вантажний транспорт масою до 40 тонн може рухатись дорогами країни без обмежень.Про це повідомили в Укравтодорі.Цьогоріч не будуть запроваджувати сезонні обмеження руху для вантажівок загальною масою до 40 тонн у денну пору доби при підвищених температурних показниках повітря.Таке рішення прийняли у першу чергу, через військову ситуацію в країні, переорієнтацію експорту на дорожню мережу та суттєві зміни у логістиці.До повномасштабного вторгнення Росії, Україна експортувала здебільшого морем. Зараз, через блокування портів, країна перенаправила потоки товару на залізничні та автомобільні шляхи."Розуміємо важливість логістики сьогодні, тож задля уникнення перебоїв у транспортуванні життєвонеобхідних вантажів, сезонні обмеження цього року не вводяться.Нагадуємо водіям та перевізникам, що рух вантажівок повинен здійснюватися з дотриманням вагових параметрів як по загальній масі, так і по осьовому навантаженню у будь-який час та пору доби. Відповідно до норм, максимальна вага вантажного транспортного засобу під час перевезень дорогами країни - 40 тонн", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію