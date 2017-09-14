Цьогоріч літку не буде обмежень для вантажівок, масою до 40 тонн

Цьогоріч літку не буде обмежень для вантажівок, масою до 40 тонн
У літній період вантажний транспорт масою до 40 тонн може рухатись дорогами країни без обмежень.

Про це повідомили в Укравтодорі.

Цьогоріч не будуть запроваджувати сезонні обмеження руху для вантажівок загальною масою до 40 тонн у денну пору доби при підвищених температурних показниках повітря.

Таке рішення прийняли у першу чергу, через військову ситуацію в країні, переорієнтацію експорту на дорожню мережу та суттєві зміни у логістиці.

До повномасштабного вторгнення Росії, Україна експортувала здебільшого морем. Зараз, через блокування портів, країна перенаправила потоки товару на залізничні та автомобільні шляхи.

"Розуміємо важливість логістики сьогодні, тож задля уникнення перебоїв у транспортуванні життєвонеобхідних вантажів, сезонні обмеження цього року не вводяться.

Нагадуємо водіям та перевізникам, що рух вантажівок повинен здійснюватися з дотриманням вагових параметрів як по загальній масі, так і по осьовому навантаженню у будь-який час та пору доби. Відповідно до норм, максимальна вага вантажного транспортного засобу під час перевезень дорогами країни - 40 тонн", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Волинь, дороги, вантажівки
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Коментарі 1
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щось хтось хоче нас запутати
https://www.volynnews.com/news/all/tsoho-lita-dlia-vantazhivok-masoiu-do-40-tonn-ne-zaprovadzhuiut-obmezhen/
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