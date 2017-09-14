На Волині через спеку обмежать рух вантажівок на дорогах. Перелік місць відстою
Сьогодні, 10:55
У Волинській області водіям автомобілів обмежать рух на дорогах загального користування державного значення у спеку: при температурі повітря понад +28 градусів.
Про це розповіла Суспільному речниця Патрульної поліції області Валентина Мельник.
Обмеження поширюватиметься на вантажівки та авто загальною масою 24 тонни і навантаженням на вісь понад сім тонн. Контроль за рухом автомобілів здійснюватимуть патрульні поліцейські, а також про відповідну заборону інформують дорожні знаки.
У період обмеження руху водії вантажних автомобілів можуть перечекати спеку до падіння температури до 28 градусів тепла на 34 майданчиках в області.
Автомобільна дорога М-07 Київ — Ковель — Ягодин (на м. Люблін):
автопорт Ягодин поблизу села Старовойтове;
444 км (траси від Києва) + 650 праворуч (поблизу міста Ковеля);
444 км + 300 праворуч (в місті Ковель);
382 км + 000 ліворуч (поблизу села Оконськ), АЗС (майданчик АТ ДАК "Автомобільні дороги України".
Автомобільна дорога М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест):
1 км (траси від Доманове) + 400 ліворуч (поблизу села Доманове), ДП "Укрінтеравтосервіс" ПАС № 46 "Доманове";
22 км + 100 ліворуч (поблизу селища Ратне), Ратнівська ПМК (пункт харчування, готель);
23 км + 850 ліворуч (поблизу селища Ратне), Ратнівське РТП (пункт харчування, готель);
90 км + 457 ліворуч (поблизу села Воля Любитівська), ДП "Укрінтеравтосервіс" ПАС № 44 "Воля Любитівська";
21 км + 600 (поблизу селища );
70 км + 250 (поблизу с. Дубове)
147 км + 715 (поблизу с. Озерце);
156 км + 500 ліворуч м. Луцьк, будівельно-господарчий гіпермаркет "Епіцентр";
156 км + 500 праворуч м.Луцьк, готельно-розважальний комплекс, майданчик ПП "Олтранс";
157 км + 540 праворуч м.Луцьк, СП ТОВ "Модерн Експо";
163 км + 380 праворуч (поблизу с. Лище), АЗС Тзов "Волинська НГК";
132 км + 160 праворуч (між селами Копачівка та Брище), готельно-розважальний комплекс, майданчик САД.
Автомобільна дорога Н-17 Львів – Радехів – Луцьк:
69 км (траси від Львова) + 510 (межа Львівської та Волинської областей), майданчик САД;
90 км + 245 ліворуч (між селами Скобелка та Терешківці), пункт харчування "Діброва" САД;
127 км + 750 ліворуч (село Гірка Полонка), ТзОВ "ЗахідТрансСервісПлюс".
Автомобільної дороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне:
19 км (траси від Устилуга) + 300 ліворуч (місто Володимир), майданчик САД області;
33 км + 700 ліворуч (село Березовичі);
40 км + 550 ліворуч (поблизу села Війниця), майданчик САД області;
60 км + 900 ліворуч (поблизу села Смолигів), фабрика "НЕСТЛЕ";
82 км + 100 ліворуч (село Забороль), майданчик САД області;
98 км + 080 (село Струмівка), ТзОВ "Трансімперія готельно-ресторанний комплекс";
127 км + 825 ліворуч (поблизу села Кадище).
Автомобільна дорога Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ:
14 км (траси від Луцька) + 230 ліворуч (місто Ківерці), далі по Т-03-09 300м, ПАС № 12 "Ківерці";
72 км + 380 ліворуч (селище Маневичі).
Автомобільна дорога Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква:
4 км (траси від Ковеля) + 500 ліворуч (місто Ковель);
8 км + 670 ліворуч (поблизу села Городилець), пункт харчування, майданчик САД;
42 км + 400 праворуч (поблизу села Верба);
58 км + 890 праворуч (місто Володимир, поблизу автодору);
71 км + 900 ліворуч (місто Нововолинськ);
89 км + 480 ліворуч (межа Львівської і Волинської областей).
Місця відстою для водіїв можна також переглянути онлайн на загальноукраїнській карті за посиланням.
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Про це розповіла Суспільному речниця Патрульної поліції області Валентина Мельник.
Обмеження поширюватиметься на вантажівки та авто загальною масою 24 тонни і навантаженням на вісь понад сім тонн. Контроль за рухом автомобілів здійснюватимуть патрульні поліцейські, а також про відповідну заборону інформують дорожні знаки.
У період обмеження руху водії вантажних автомобілів можуть перечекати спеку до падіння температури до 28 градусів тепла на 34 майданчиках в області.
Автомобільна дорога М-07 Київ — Ковель — Ягодин (на м. Люблін):
автопорт Ягодин поблизу села Старовойтове;
444 км (траси від Києва) + 650 праворуч (поблизу міста Ковеля);
444 км + 300 праворуч (в місті Ковель);
382 км + 000 ліворуч (поблизу села Оконськ), АЗС (майданчик АТ ДАК "Автомобільні дороги України".
Автомобільна дорога М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест):
1 км (траси від Доманове) + 400 ліворуч (поблизу села Доманове), ДП "Укрінтеравтосервіс" ПАС № 46 "Доманове";
22 км + 100 ліворуч (поблизу селища Ратне), Ратнівська ПМК (пункт харчування, готель);
23 км + 850 ліворуч (поблизу селища Ратне), Ратнівське РТП (пункт харчування, готель);
90 км + 457 ліворуч (поблизу села Воля Любитівська), ДП "Укрінтеравтосервіс" ПАС № 44 "Воля Любитівська";
21 км + 600 (поблизу селища );
70 км + 250 (поблизу с. Дубове)
147 км + 715 (поблизу с. Озерце);
156 км + 500 ліворуч м. Луцьк, будівельно-господарчий гіпермаркет "Епіцентр";
156 км + 500 праворуч м.Луцьк, готельно-розважальний комплекс, майданчик ПП "Олтранс";
157 км + 540 праворуч м.Луцьк, СП ТОВ "Модерн Експо";
163 км + 380 праворуч (поблизу с. Лище), АЗС Тзов "Волинська НГК";
132 км + 160 праворуч (між селами Копачівка та Брище), готельно-розважальний комплекс, майданчик САД.
Автомобільна дорога Н-17 Львів – Радехів – Луцьк:
69 км (траси від Львова) + 510 (межа Львівської та Волинської областей), майданчик САД;
90 км + 245 ліворуч (між селами Скобелка та Терешківці), пункт харчування "Діброва" САД;
127 км + 750 ліворуч (село Гірка Полонка), ТзОВ "ЗахідТрансСервісПлюс".
Автомобільної дороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне:
19 км (траси від Устилуга) + 300 ліворуч (місто Володимир), майданчик САД області;
33 км + 700 ліворуч (село Березовичі);
40 км + 550 ліворуч (поблизу села Війниця), майданчик САД області;
60 км + 900 ліворуч (поблизу села Смолигів), фабрика "НЕСТЛЕ";
82 км + 100 ліворуч (село Забороль), майданчик САД області;
98 км + 080 (село Струмівка), ТзОВ "Трансімперія готельно-ресторанний комплекс";
127 км + 825 ліворуч (поблизу села Кадище).
Автомобільна дорога Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ:
14 км (траси від Луцька) + 230 ліворуч (місто Ківерці), далі по Т-03-09 300м, ПАС № 12 "Ківерці";
72 км + 380 ліворуч (селище Маневичі).
Автомобільна дорога Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква:
4 км (траси від Ковеля) + 500 ліворуч (місто Ковель);
8 км + 670 ліворуч (поблизу села Городилець), пункт харчування, майданчик САД;
42 км + 400 праворуч (поблизу села Верба);
58 км + 890 праворуч (місто Володимир, поблизу автодору);
71 км + 900 ліворуч (місто Нововолинськ);
89 км + 480 ліворуч (межа Львівської і Волинської областей).
Місця відстою для водіїв можна також переглянути онлайн на загальноукраїнській карті за посиланням.
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