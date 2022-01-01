Росіяни вдарили ракетами у дев`ятиповерхівку та базу відпочинку на Одещині, 18 загиблих





Про це Сергій Братчук .



"Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В 9-поверхівці повністю зруйнований один під’їзд. Станом на 6:00 внаслідок удару по багатоповерхівці було 14 загиблих та 30 травмованих, серед яких троє дітей", - йдеться в повідомленні.



Як Кирило Тимошенко, станом на 8:30 ранку у результаті нічних ракетних ударів по Білгород-Дністровському району Одеської області щонайменше 18 людей загинуло, серед них 2 дитини, ще понад 30 осіб отримали поранення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вночі, 1 липня, вдарили крилатими ракетами по Одещині, є загиблі.Про це повідомив речник Одеської ОВА"Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В 9-поверхівці повністю зруйнований один під’їзд. Станом на 6:00 внаслідок удару по багатоповерхівці було 14 загиблих та 30 травмованих, серед яких троє дітей", - йдеться в повідомленні.Як повідомив заступник керівника Офісу президента, станом на 8:30 ранку у результаті нічних ракетних ударів по Білгород-Дністровському району Одеської області щонайменше 18 людей загинуло, серед них 2 дитини, ще понад 30 осіб отримали поранення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію