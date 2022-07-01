Зеленський прокоментував відзід військ ЗСУ з Лисичанська
Сьогодні, 03:33
Президент Володимир Зеленський запевняє, що українські війська повернуться в Лисичанськ завдяки тактиці та постачанню сучасної зброї.
Про це йшлося у вечірньому зверненні президента, пише УП.
"…Ми бережемо життя воїнів, наших людей. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування армії й забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема це стосується і Лисичанська, це означає тільки одне – що ми повернемось завдяки нашій тактиці, нарощуванню постачання сучасної зброї", - сказав Зеленський.
Зеленський запевнив, що "Україна нічого не віддає".
"А коли хтось у Москві щось доповідає про Луганську область, хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, в перші дні вторгнення, навесні і зараз. Хай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це заплатили. Бо теперішні їхні доповіді так само підуть прахом, як і тодішні", - зазначив президент, маючи на увазі міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який у неділю доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області.
Президент наголосив, що Україна поступово рухається вперед і на Харківщині, і в Херсонській області, і на морі.
"Зміїний – тому гарний приклад. Буде день, коли те ж саме скажемо і про Донбас", – сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йшлося у вечірньому зверненні президента, пише УП.
"…Ми бережемо життя воїнів, наших людей. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування армії й забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема це стосується і Лисичанська, це означає тільки одне – що ми повернемось завдяки нашій тактиці, нарощуванню постачання сучасної зброї", - сказав Зеленський.
Зеленський запевнив, що "Україна нічого не віддає".
"А коли хтось у Москві щось доповідає про Луганську область, хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, в перші дні вторгнення, навесні і зараз. Хай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це заплатили. Бо теперішні їхні доповіді так само підуть прахом, як і тодішні", - зазначив президент, маючи на увазі міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який у неділю доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області.
Президент наголосив, що Україна поступово рухається вперед і на Харківщині, і в Херсонській області, і на морі.
"Зміїний – тому гарний приклад. Буде день, коли те ж саме скажемо і про Донбас", – сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський прокоментував відзід військ ЗСУ з Лисичанська
Сьогодні, 03:33
Російська авіація погрожувала Україні новими ударами
Сьогодні, 02:22
4 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 3 липня
03 липень, 23:19
Медіа