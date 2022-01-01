Курс валют у Луцьку 9 линя
Сьогодні, 09:30
9 липня готівковий курс долара за даними Мінфіну становить 35,50. Тоді як продають валюту в банках за 35,90 гривні за долар.
Євро купують за 35,70, а продають за 37,20.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,00, а купують за 7,65.
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Євро купують за 35,70, а продають за 37,20.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,00, а купують за 7,65.
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