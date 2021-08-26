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Росіяни розбомбили батальйон «ДНС» на Донеччині. АУДІО

Росіяни розбомбили батальйон «ДНС» на Донеччині. АУДІО
Росіяни розбомбили другий батальйон першого армійського корпусу «народної міліції ДНР», який воює у складі армії Росії.

Про це свідчить аудіоперехоплення, яке оприлюднила Служба безпеки України.

«Пацани стояли десь під Бердянськом. Не отримували ні зарплати, ні**я. Я так зрозумів, загалом їх і не годували. А потім їх кинули кудись на передок. Вони там стояли мовчки-мовчки, заї****сь стояти, почали назад відходити… Потрапили на росіян. Росіяни їх роз'ї**шили … Ось тобі і армія, уяви», — розповідає один із бойовиків «ДНР», якого РФ мобілізувала на війну проти України.

Зазначають, що точна цифра втрат у результаті інциденту з боку РФ замовчується.

«Російські загарбники намагалися зберегти цей інцидент у секреті, хоча мобілізовані з „Л/ДНР“ і так здогадуються, що їх використовують, як гарматне м’ясо», — додали у відомстві.


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Теги: ДНР, бойовики, війна
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