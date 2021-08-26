Росіяни розбомбили батальйон «ДНС» на Донеччині. АУДІО
Сьогодні, 13:00
Росіяни розбомбили другий батальйон першого армійського корпусу «народної міліції ДНР», який воює у складі армії Росії.
Про це свідчить аудіоперехоплення, яке оприлюднила Служба безпеки України.
«Пацани стояли десь під Бердянськом. Не отримували ні зарплати, ні**я. Я так зрозумів, загалом їх і не годували. А потім їх кинули кудись на передок. Вони там стояли мовчки-мовчки, заї****сь стояти, почали назад відходити… Потрапили на росіян. Росіяни їх роз'ї**шили … Ось тобі і армія, уяви», — розповідає один із бойовиків «ДНР», якого РФ мобілізувала на війну проти України.
Зазначають, що точна цифра втрат у результаті інциденту з боку РФ замовчується.
«Російські загарбники намагалися зберегти цей інцидент у секреті, хоча мобілізовані з „Л/ДНР“ і так здогадуються, що їх використовують, як гарматне м’ясо», — додали у відомстві.
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Про це свідчить аудіоперехоплення, яке оприлюднила Служба безпеки України.
«Пацани стояли десь під Бердянськом. Не отримували ні зарплати, ні**я. Я так зрозумів, загалом їх і не годували. А потім їх кинули кудись на передок. Вони там стояли мовчки-мовчки, заї****сь стояти, почали назад відходити… Потрапили на росіян. Росіяни їх роз'ї**шили … Ось тобі і армія, уяви», — розповідає один із бойовиків «ДНР», якого РФ мобілізувала на війну проти України.
Зазначають, що точна цифра втрат у результаті інциденту з боку РФ замовчується.
«Російські загарбники намагалися зберегти цей інцидент у секреті, хоча мобілізовані з „Л/ДНР“ і так здогадуються, що їх використовують, як гарматне м’ясо», — додали у відомстві.
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