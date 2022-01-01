Ракетний удар по багатоповерхівці на Донеччині: кількість жертв трагедії збільшилася до 18
Сьогодні, 10:50
Кількість загиблих від ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру Донецької області зросла до 18.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.
"З-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр рятувальники Донеччини врятували двох чоловік.
Станом на 10:00 11 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 18 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 8 осіб. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району: ракети поцілили у 5-поверхівку.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.
"З-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр рятувальники Донеччини врятували двох чоловік.
Станом на 10:00 11 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 18 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 8 осіб. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району: ракети поцілили у 5-поверхівку.
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