На Волині 5-річний хлопчик підпалив будівлю з сіном
Сьогодні, 15:30
5-річна дитина у селі Карпилівка Камінь-Каширського району бавилася з сірниками без нагляду батьків та підпалила господарську споруду, в якій зберігалося сіно.
Про це розповів Суспільному начальник сектору цивільного захисту районного управління державної служби надзвичайних ситуацій Віталій Мартинюк.
Подія трапилася 11 липня о пів на дев'яту вечора. Згоріла будівля та запас сіна, пошкоджене господарське майно.
"Коли трапилася пожежа мама хлопчика була у лісі на ягодах, батько порався по господарству. У родині ще є двоє старших дітей", – каже Віталій Мартинюк. Полум’я на будинок багатодітної родини не перекинулося.
Вогонь вдалось ліквідувати за годину. На місці пожежі працювали рятувальники ДПРЧ-8 з Каменя-Каширського та місцевої пожежної команди села Сошичне.
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Про це розповів Суспільному начальник сектору цивільного захисту районного управління державної служби надзвичайних ситуацій Віталій Мартинюк.
Подія трапилася 11 липня о пів на дев'яту вечора. Згоріла будівля та запас сіна, пошкоджене господарське майно.
"Коли трапилася пожежа мама хлопчика була у лісі на ягодах, батько порався по господарству. У родині ще є двоє старших дітей", – каже Віталій Мартинюк. Полум’я на будинок багатодітної родини не перекинулося.
Вогонь вдалось ліквідувати за годину. На місці пожежі працювали рятувальники ДПРЧ-8 з Каменя-Каширського та місцевої пожежної команди села Сошичне.
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