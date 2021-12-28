На Волині 5-річний хлопчик підпалив будівлю з сіном





Про це Віталій Мартинюк.



Подія трапилася 11 липня о пів на дев'яту вечора. Згоріла будівля та запас сіна, пошкоджене господарське майно.



"Коли трапилася пожежа мама хлопчика була у лісі на ягодах, батько порався по господарству. У родині ще є двоє старших дітей", – каже Віталій Мартинюк. Полум’я на будинок багатодітної родини не перекинулося.



Вогонь вдалось ліквідувати за годину. На місці пожежі працювали рятувальники ДПРЧ-8 з Каменя-Каширського та місцевої пожежної команди села Сошичне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5-річна дитина у селі Карпилівка Камінь-Каширського району бавилася з сірниками без нагляду батьків та підпалила господарську споруду, в якій зберігалося сіно.Про це розповів Суспільному начальник сектору цивільного захисту районного управління державної служби надзвичайних ситуаційПодія трапилася 11 липня о пів на дев'яту вечора. Згоріла будівля та запас сіна, пошкоджене господарське майно."Коли трапилася пожежа мама хлопчика була у лісі на ягодах, батько порався по господарству. У родині ще є двоє старших дітей", – каже Віталій Мартинюк. Полум’я на будинок багатодітної родини не перекинулося.Вогонь вдалось ліквідувати за годину. На місці пожежі працювали рятувальники ДПРЧ-8 з Каменя-Каширського та місцевої пожежної команди села Сошичне.

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