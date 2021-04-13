9-річний волинянин потребує фінансової допомоги на лікування

9-річний волинянин потребує фінансової допомоги на лікування
Потрібна фінансова допомога на лікування 9-річного Дениса Твердого з міста Володимира.

Про це повідомила у соцмережах Дарія Поддубецька.

4 липня хлопчик зліг із симптомами ангіни. Згодом із носа почала йти кров, і, як батьки не намагалися, кровотечу спинити не могли. Денис раз за разом почав втрачати свідомість.

6 липня його госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню. Стан дитини важкий і для підтримання його потрібні постійно донори крові - чоловіки з першою мінус (два донори в день).

Після консиліуму лікарів, 12 липня, було прийняте рішення відправити Дениса на лікування закордон, адже в українській лікарні не зможуть допомогти.

У хлопчика діагноз - важка набута апластична анемія.

На сьогодні медики онкогематологічного відділення м.Луцьк підбирають клініку, яка зможе надати лікування для Дениса. Точної суми коштів поки немає, однак на них очікує переїзд до клініки, підтримуюча терапія і пересадка кісткового мозку, після чого - реабілітація. Період лікування орієнтовно складе близько року.

"При перших деталях, яка потрібна сума, і скільки зібрано - будемо звітувати в наступних дописах. Просимо всіх небайдужих долучитися до збору коштів - КОЖНА ГРИВНЯ ВАЖЛИВА!" - йдеться в дописі.
9-річний волинянин потребує фінансової допомоги на лікування
9-річний волинянин потребує фінансової допомоги на лікування

Карта Приват (гривнева): 5168 7574 2888 3377 (мама Шарко Світлана)
UA133052990000026202730581485
Рахунок отримувача 26202730581485
РНОКПП 3236814169

Карта для закордонних переказів:
BENEFICIARY

Отримувач
SHARKO PAVLO 44701, Ukraine,region Volynska,district Volodymyr-Volynskyi,city Volodimir,street Henerala Karbysheva,building 14,flat 4
IBAN:
UA843052990000026203903528166
ACCOUNT

Рахунок в банку одержувача (номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку)
4149 6293 4231 6981
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Банк отримувача
JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
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Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті
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Теги: Волинянин, допомога, лікування, Володимир
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