9-річний волинянин потребує фінансової допомоги на лікування
Сьогодні, 12:57
Потрібна фінансова допомога на лікування 9-річного Дениса Твердого з міста Володимира.
Про це повідомила у соцмережах Дарія Поддубецька.
4 липня хлопчик зліг із симптомами ангіни. Згодом із носа почала йти кров, і, як батьки не намагалися, кровотечу спинити не могли. Денис раз за разом почав втрачати свідомість.
6 липня його госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню. Стан дитини важкий і для підтримання його потрібні постійно донори крові - чоловіки з першою мінус (два донори в день).
Після консиліуму лікарів, 12 липня, було прийняте рішення відправити Дениса на лікування закордон, адже в українській лікарні не зможуть допомогти.
У хлопчика діагноз - важка набута апластична анемія.
На сьогодні медики онкогематологічного відділення м.Луцьк підбирають клініку, яка зможе надати лікування для Дениса. Точної суми коштів поки немає, однак на них очікує переїзд до клініки, підтримуюча терапія і пересадка кісткового мозку, після чого - реабілітація. Період лікування орієнтовно складе близько року.
"При перших деталях, яка потрібна сума, і скільки зібрано - будемо звітувати в наступних дописах. Просимо всіх небайдужих долучитися до збору коштів - КОЖНА ГРИВНЯ ВАЖЛИВА!" - йдеться в дописі.
Карта Приват (гривнева): 5168 7574 2888 3377 (мама Шарко Світлана)
UA133052990000026202730581485
Рахунок отримувача 26202730581485
РНОКПП 3236814169
Карта для закордонних переказів:
BENEFICIARY
Отримувач
SHARKO PAVLO 44701, Ukraine,region Volynska,district Volodymyr-Volynskyi,city Volodimir,street Henerala Karbysheva,building 14,flat 4
IBAN:
UA843052990000026203903528166
ACCOUNT
Рахунок в банку одержувача (номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку)
4149 6293 4231 6981
BANK OF BENEFICIARY
Банк отримувача
JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
CORRESPONDENT ACCOUNT
Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті
623-160-5145
INTERMEDIARY BANK
Банк-корреспондент
J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
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EUR
Для уточнення інформації телефонуйте за номером 0970620676 – Павло (батько)
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Про це повідомила у соцмережах Дарія Поддубецька.
4 липня хлопчик зліг із симптомами ангіни. Згодом із носа почала йти кров, і, як батьки не намагалися, кровотечу спинити не могли. Денис раз за разом почав втрачати свідомість.
6 липня його госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню. Стан дитини важкий і для підтримання його потрібні постійно донори крові - чоловіки з першою мінус (два донори в день).
Після консиліуму лікарів, 12 липня, було прийняте рішення відправити Дениса на лікування закордон, адже в українській лікарні не зможуть допомогти.
У хлопчика діагноз - важка набута апластична анемія.
На сьогодні медики онкогематологічного відділення м.Луцьк підбирають клініку, яка зможе надати лікування для Дениса. Точної суми коштів поки немає, однак на них очікує переїзд до клініки, підтримуюча терапія і пересадка кісткового мозку, після чого - реабілітація. Період лікування орієнтовно складе близько року.
"При перших деталях, яка потрібна сума, і скільки зібрано - будемо звітувати в наступних дописах. Просимо всіх небайдужих долучитися до збору коштів - КОЖНА ГРИВНЯ ВАЖЛИВА!" - йдеться в дописі.
Карта Приват (гривнева): 5168 7574 2888 3377 (мама Шарко Світлана)
UA133052990000026202730581485
Рахунок отримувача 26202730581485
РНОКПП 3236814169
Карта для закордонних переказів:
BENEFICIARY
Отримувач
SHARKO PAVLO 44701, Ukraine,region Volynska,district Volodymyr-Volynskyi,city Volodimir,street Henerala Karbysheva,building 14,flat 4
IBAN:
UA843052990000026203903528166
ACCOUNT
Рахунок в банку одержувача (номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку)
4149 6293 4231 6981
BANK OF BENEFICIARY
Банк отримувача
JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
CORRESPONDENT ACCOUNT
Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті
623-160-5145
INTERMEDIARY BANK
Банк-корреспондент
J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX
Валюта картки:
EUR
Для уточнення інформації телефонуйте за номером 0970620676 – Павло (батько)
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