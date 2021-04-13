9-річний волинянин потребує фінансової допомоги на лікуванння

Дениса Твердого з міста Володимира.



Про це Дарія Поддубецька.



4 липня хлопчик зліг із симптомами ангіни. Згодом із носа почала йти кров, і, як батьки не намагалися, кровотечу спинити не могли. Денис раз за разом почав втрачати свідомість.



6 липня його госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню. Стан дитини важкий і для підтримання його потрібні постійно донори крові - чоловіки з першою мінус (два донори в день).



Після консиліуму лікарів, 12 липня, було прийняте рішення відправити Дениса на лікування закордон, адже в українській лікарні не зможуть допомогти.



У хлопчика діагноз - важка набута апластична анемія.



На сьогодні медики онкогематологічного відділення м.Луцьк підбирають клініку, яка зможе надати лікування для Дениса. Точної суми коштів поки немає, однак на них очікує переїзд до клініки, підтримуюча терапія і пересадка кісткового мозку, після чого - реабілітація. Період лікування орієнтовно складе близько року.



"При перших деталях, яка потрібна сума, і скільки зібрано - будемо звітувати в наступних дописах. Просимо всіх небайдужих долучитися до збору коштів - КОЖНА ГРИВНЯ ВАЖЛИВА!" - йдеться в дописі.



Карта Приват (гривнева): 5168 7574 2888 3377 (мама Шарко Світлана)

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Рахунок отримувача 26202730581485

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Потрібна фінансовадопомога на лікування 9-річногоз міста Володимира.Про це повідомила у соцмережах4 липня хлопчик зліг із симптомами ангіни. Згодом із носа почала йти кров, і, як батьки не намагалися, кровотечу спинити не могли. Денис раз за разом почав втрачати свідомість.6 липня його госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню. Стан дитини важкий і для підтримання його потрібні постійно донори крові - чоловіки з першою мінус (два донори в день).Після консиліуму лікарів, 12 липня, було прийняте рішення відправити Дениса на лікування закордон, адже в українській лікарні не зможуть допомогти.У хлопчика діагноз - важка набута апластична анемія.На сьогодні медики онкогематологічного відділення м.Луцьк підбирають клініку, яка зможе надати лікування для Дениса. Точної суми коштів поки немає, однак на них очікує переїзд до клініки, підтримуюча терапія і пересадка кісткового мозку, після чого - реабілітація. Період лікування орієнтовно складе близько року."При перших деталях, яка потрібна сума, і скільки зібрано - будемо звітувати в наступних дописах. Просимо всіх небайдужих долучитися до збору коштів - КОЖНА ГРИВНЯ ВАЖЛИВА!" - йдеться в дописі.Карта Приват (гривнева): 5168 7574 2888 3377 (мамаUA133052990000026202730581485Рахунок отримувача 26202730581485РНОКПП 3236814169Карта для закордонних переказів:BENEFICIARYОтримувачSHARKO PAVLO 44701, Ukraine,region Volynska,district Volodymyr-Volynskyi,city Volodimir,street Henerala Karbysheva,building 14,flat 4IBAN:UA843052990000026203903528166ACCOUNTРахунок в банку одержувача (номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку)4149 6293 4231 6981BANK OF BENEFICIARYБанк отримувачаJSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINESWIFT CODE/BIC: PBANUA2XCORRESPONDENT ACCOUNTРахунок банку одержувача в банку-кореспонденті623-160-5145INTERMEDIARY BANKБанк-корреспондентJ.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANYSWIFT CODE/BIC: CHASDEFXВалюта картки:EURДля уточнення інформації телефонуйте за номером 0970620676 –(батько)

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