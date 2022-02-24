 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Ракетний удар по Вінниці: загинуло 20 людей, серед них троє дітей

Ракетний удар по Вінниці: загинуло 20 людей, серед них троє дітей
Внаслідок ракетного удару по центру Вінниці наразі відомо про 20 загиблих, у тому числі 3 дітей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко станом на 13.58.

90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів.

Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Триває рятувальна операція.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вдень 14 липня збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл центральної частини міста Вінниця. Кілька десятків осіб отримали поранення. Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.

Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ у Вінницькій області.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Під окупацією перебуває 30% Харківщини, фіксуються факти катувань, – Синєгубов
Сьогодні, 13:47
Поблизу Херсона ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів
Сьогодні, 13:14
Ракетний удар по Вінниці: 6 людей поранено, двоє загинули — серед них маленька дитина
Сьогодні, 11:42
У Вінниці пролунали вибухи
Сьогодні, 11:17
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою
Сьогодні, 14:34
«Вперше на передову потрапив з Майдану»: історія танкіста волинської бригади
Сьогодні, 14:22
Ракетний удар по Вінниці: загинуло 20 людей, серед них троє дітей
Сьогодні, 14:05
Під окупацією перебуває 30% Харківщини, фіксуються факти катувань, – Синєгубов
Сьогодні, 13:47
Понад 200 сучасних газових котлів цьогоріч придбали споживачі у «Волиньгазу»
Сьогодні, 13:17
Схожі новини
Під окупацією перебуває 30% Харківщини, фіксуються факти катувань, – Синєгубов Під окупацією перебуває 30% Харківщини, фіксуються факти катувань, – Синєгубов
Сьогодні, 13:47
Поблизу Херсона ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів Поблизу Херсона ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів
Сьогодні, 13:14
Ракетний удар по Вінниці: 6 людей поранено, двоє загинули — серед них маленька дитина Ракетний удар по Вінниці: 6 людей поранено, двоє загинули — серед них маленька дитина
Сьогодні, 11:42
У Вінниці пролунали вибухи У Вінниці пролунали вибухи
Сьогодні, 11:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У тимчасово окупованому Херсоні чекають на політтехнологів, аби провести «референдум»
Сьогодні, 15:16
 0
Через «Ягодин» у потязі хотіли провезти контрабанду. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
У Нацбанку розповіли, чи є ризик гіперінфляції в Україні
Сьогодні, 14:47
 0
Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою
Сьогодні, 14:34
 0
«Вперше на передову потрапив з Майдану»: історія танкіста волинської бригади
Сьогодні, 14:22
 0
Медіа
відео
1/8