Ракетний удар по Вінниці: загинуло 20 людей, серед них троє дітей





Про це Кирило Тимошенко станом на 13.58.



90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів.



Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.



Триває рятувальна операція.



За процесуального керівництва



За даними слідства, вдень 14 липня збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл центральної частини міста Вінниця.



Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ у Вінницькій області.



Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, у Вінниці під час повітряної тривоги

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ракетного удару по центру Вінниці наразі відомо про 20 загиблих, у тому числі 3 дітей.Про це повідомив заступник керівника Офісу президентастаном на 13.58.90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів.Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.Триває рятувальна операція.За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).За даними слідства, вдень 14 липня збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл центральної частини міста Вінниця. Кілька десятків осіб отримали поранення. Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ у Вінницькій області.Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи

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