У Міноборони РФ поширюють фейк про 100-та бригаду тероборони Волині
Сьогодні, 17:25
У Міноборони РФ поширюють фейк про те, що 100-та Окрема бригада Територіальної оборони Волині відмовляється йти на фронт.
Волинські тероборонівці записали відеолист від козаків кремлівському "султану", повідомляють на сторінці бригади.
"Особовий склад нашої бригади територіальної оборони Волині, як і раніше, повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж кордону Республіки Білорусь за підтримки інших складових сил оборони нашого краю. Командування бригади вкотре просить довіряти тільки офіційній та не розповсюджувати неперевірену, фейкову інформацію", - наголошують тероборонівці Волині.
Цього разу, представник Міноборони РФ Ігор Конашенков з його фейком про волинську бригаду б’є усі рекорди кремлівської брехні та виставляє себе посміховиськом в очах не лише особового складу волинської бригади.
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Волинські тероборонівці записали відеолист від козаків кремлівському "султану", повідомляють на сторінці бригади.
"Особовий склад нашої бригади територіальної оборони Волині, як і раніше, повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж кордону Республіки Білорусь за підтримки інших складових сил оборони нашого краю. Командування бригади вкотре просить довіряти тільки офіційній та не розповсюджувати неперевірену, фейкову інформацію", - наголошують тероборонівці Волині.
Цього разу, представник Міноборони РФ Ігор Конашенков з його фейком про волинську бригаду б’є усі рекорди кремлівської брехні та виставляє себе посміховиськом в очах не лише особового складу волинської бригади.
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