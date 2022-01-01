У Міноборони РФ поширюють фейк про 100-та бригаду тероборони Волині





Волинські тероборонівці записали відеолист від козаків кремлівському "султану",



"Особовий склад нашої бригади територіальної оборони Волині, як і раніше, повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж кордону Республіки Білорусь за підтримки інших складових сил оборони нашого краю. Командування бригади вкотре просить довіряти тільки офіційній та не розповсюджувати неперевірену, фейкову інформацію", - наголошують тероборонівці Волині.



Цього разу, представник Міноборони РФ Ігор Конашенков з його фейком про волинську бригаду б’є усі рекорди кремлівської брехні та виставляє себе посміховиськом в очах не лише особового складу волинської бригади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міноборони РФ поширюють фейк про те, що 100-та Окрема бригада Територіальної оборони Волині відмовляється йти на фронт.Волинські тероборонівці записали відеолист від козаків кремлівському "султану", повідомляють на сторінці бригади."Особовий склад нашої бригади територіальної оборони Волині, як і раніше, повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж кордону Республіки Білорусь за підтримки інших складових сил оборони нашого краю. Командування бригади вкотре просить довіряти тільки офіційній та не розповсюджувати неперевірену, фейкову інформацію", - наголошують тероборонівці Волині.Цього разу, представник Міноборони РФ Ігор Конашенков з його фейком про волинську бригаду б’є усі рекорди кремлівської брехні та виставляє себе посміховиськом в очах не лише особового складу волинської бригади.

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