У Ковелі переобладнують котли для використання альтернативного палиа

У Ковелі готуються до цьогорічної непростої зими і нового опалювального сезону. Наразі триває реконструкція котельні на вулиці Володимира Кияна, 82.Про це повідомляє Ковельська міська рада.“Сьогодні проблема не тільки в Україні, але у Європі з постачанням газу. В нашій державі зараз немає достатньо у сховищах палива. Було прийнято рішення, аби зменшити його споживання у місті, продовжити переобладнувати котельні”, – каже директор ПТМ “Ковельтепло” Володимир Бойко.Приміщення реконструюють і невдовзі тут встановлять чотири нові котли: два – твердопаливних, два – газових.“На це з бюджету громади виділено 7 мільйонів гривень. Роботи проводить власними силами підприємство”, – зазначає міський голова Ігор Чайка.Нове обладнання працюватиме на щепі і газу. Це дасть можливість підприємству економити 500 тисяч м³ голубого палива. Для Ковеля – це дуже суттєво.У місті реконструюють також котельню на вулиці Володимирські, 85. Там буде працювати котел 1,5 мВт. З місцевого бюджету на цей об’єкт спрямовано 2 мільйони гривень. Роботи розпочнуться за кілька тижнів.Коли після ремонту ще ці дві котельні буде запущено, у Ковелі 50 відсотків теплової енергії вироблятиметься за рахунок використання газу і стільки ж — за рахунок альтернативних видів палива.