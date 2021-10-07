У Ковелі переобладнують котли для використання альтернативного палиа
Сьогодні, 08:35
У Ковелі готуються до цьогорічної непростої зими і нового опалювального сезону. Наразі триває реконструкція котельні на вулиці Володимира Кияна, 82.
Про це повідомляє Ковельська міська рада.
“Сьогодні проблема не тільки в Україні, але у Європі з постачанням газу. В нашій державі зараз немає достатньо у сховищах палива. Було прийнято рішення, аби зменшити його споживання у місті, продовжити переобладнувати котельні”, – каже директор ПТМ “Ковельтепло” Володимир Бойко.
Приміщення реконструюють і невдовзі тут встановлять чотири нові котли: два – твердопаливних, два – газових.
“На це з бюджету громади виділено 7 мільйонів гривень. Роботи проводить власними силами підприємство”, – зазначає міський голова Ігор Чайка.
Нове обладнання працюватиме на щепі і газу. Це дасть можливість підприємству економити 500 тисяч м³ голубого палива. Для Ковеля – це дуже суттєво.
У місті реконструюють також котельню на вулиці Володимирські, 85. Там буде працювати котел 1,5 мВт. З місцевого бюджету на цей об’єкт спрямовано 2 мільйони гривень. Роботи розпочнуться за кілька тижнів.
Коли після ремонту ще ці дві котельні буде запущено, у Ковелі 50 відсотків теплової енергії вироблятиметься за рахунок використання газу і стільки ж — за рахунок альтернативних видів палива.
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Про це повідомляє Ковельська міська рада.
“Сьогодні проблема не тільки в Україні, але у Європі з постачанням газу. В нашій державі зараз немає достатньо у сховищах палива. Було прийнято рішення, аби зменшити його споживання у місті, продовжити переобладнувати котельні”, – каже директор ПТМ “Ковельтепло” Володимир Бойко.
Приміщення реконструюють і невдовзі тут встановлять чотири нові котли: два – твердопаливних, два – газових.
“На це з бюджету громади виділено 7 мільйонів гривень. Роботи проводить власними силами підприємство”, – зазначає міський голова Ігор Чайка.
Нове обладнання працюватиме на щепі і газу. Це дасть можливість підприємству економити 500 тисяч м³ голубого палива. Для Ковеля – це дуже суттєво.
У місті реконструюють також котельню на вулиці Володимирські, 85. Там буде працювати котел 1,5 мВт. З місцевого бюджету на цей об’єкт спрямовано 2 мільйони гривень. Роботи розпочнуться за кілька тижнів.
Коли після ремонту ще ці дві котельні буде запущено, у Ковелі 50 відсотків теплової енергії вироблятиметься за рахунок використання газу і стільки ж — за рахунок альтернативних видів палива.
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У Ковелі переобладнують котли для використання альтернативного палиа
Сьогодні, 08:35
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