Волинянська параконоїстка стала чемпіонкою світу
Сьогодні, 12:42
Актив України загалом та спортивної Волині зокрема поповнився медаллю Чемпіонату світу з параканое, що триває у канадському Галіфаксі.
Волинянка Марина Мажула в суботу, 6 серпня, здобула золото в байдарці-одиночці на дистанції 200 м (параканое, клас L1), - повідомляє Район.in.ua.
Таким чином Мажула стала чотириразовою чемпіонкою світу.
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Волинянка Марина Мажула в суботу, 6 серпня, здобула золото в байдарці-одиночці на дистанції 200 м (параканое, клас L1), - повідомляє Район.in.ua.
Таким чином Мажула стала чотириразовою чемпіонкою світу.
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