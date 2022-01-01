Волинянська параконоїстка стала чемпіонкою світу

Волинянська параконоїстка стала чемпіонкою світу
Актив України загалом та спортивної Волині зокрема поповнився медаллю Чемпіонату світу з параканое, що триває у канадському Галіфаксі.

Волинянка Марина Мажула в суботу, 6 серпня, здобула золото в байдарці-одиночці на дистанції 200 м (параканое, клас L1), - повідомляє Район.in.ua.

Таким чином Мажула стала чотириразовою чемпіонкою світу.


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Теги: Україна, спорт, Волинь, параканое, Марина Мажула
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