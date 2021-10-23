На Волині аграрії зібрали 950 тонн врожаю
Сьогодні, 10:55
Аграрії області зібрали 193 тисячі гектарів зернових і зернобобових культур. Це становить 73% від загальнообласної посівної площі.
Про це повідомляють у Волинській ОДА.
«В цьому році врожай зернових культур на Волині очікуємо дещо більший, аніж в минулому. Торік ми зібрали орієнтовно 1,4 мільйонів тонн, – зазначив заступник очільника області Олександр Троханенко. – Уже зібрано 950 тисяч тонн врожаю».
Зокрема, пшеницю (озиму і яру) обмолочено на площі 134 тис. га (80% від засіяного), з якої зібрано понад 730 тис. тонн зерна. Також зібрали 115 тисяч тонн ячменю (озимий і ярий) на площі 24 тисяч гектарів (71%). Своєю чергою 45 тис. тонн жита обмолочено на площі 14 тис. га (79%). А 64 тис. тонн вівса зібрали на площі 20 тис. га (52%).
«Окрім того, в області завершено збір озимого ріпаку. Зокрема, було намолочено більше 160-ти тисяч тонн. Наразі Волинь – лідер із його збору», – повідомив Олександр Троханенко.
Слід зазначити, що в області триває модернізація елеваторів, а також будівництво нових споруд для зберігання зерна. Наразі елеваторні потужності в регіоні складають близько 1,2 млн тонн одночасного зберігання. Однак будуються ще два об’єкти загальною потужністю 150 тис. тонн.
«Незважаючи на воєнний стан та труднощі з пальним на початку війни – хліб в області буде. Його вистачить не лише волинянам, а й тим, хто його потребуватиме в Україні», – запевнив заступник голови ОДА.
До слова, площа посіву озимих культур під урожай наступного року очікується на рівні минулого – близько 230 тис. га, з них 50 тис. га – озимий ріпак і 180 тис. га – озимі зернові культури. Окремими господарствами уже розпочато посів ріпаку. Зокрема на сьогодні він засіяний на площі близько 800 га.
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Про це повідомляють у Волинській ОДА.
«В цьому році врожай зернових культур на Волині очікуємо дещо більший, аніж в минулому. Торік ми зібрали орієнтовно 1,4 мільйонів тонн, – зазначив заступник очільника області Олександр Троханенко. – Уже зібрано 950 тисяч тонн врожаю».
Зокрема, пшеницю (озиму і яру) обмолочено на площі 134 тис. га (80% від засіяного), з якої зібрано понад 730 тис. тонн зерна. Також зібрали 115 тисяч тонн ячменю (озимий і ярий) на площі 24 тисяч гектарів (71%). Своєю чергою 45 тис. тонн жита обмолочено на площі 14 тис. га (79%). А 64 тис. тонн вівса зібрали на площі 20 тис. га (52%).
«Окрім того, в області завершено збір озимого ріпаку. Зокрема, було намолочено більше 160-ти тисяч тонн. Наразі Волинь – лідер із його збору», – повідомив Олександр Троханенко.
Слід зазначити, що в області триває модернізація елеваторів, а також будівництво нових споруд для зберігання зерна. Наразі елеваторні потужності в регіоні складають близько 1,2 млн тонн одночасного зберігання. Однак будуються ще два об’єкти загальною потужністю 150 тис. тонн.
«Незважаючи на воєнний стан та труднощі з пальним на початку війни – хліб в області буде. Його вистачить не лише волинянам, а й тим, хто його потребуватиме в Україні», – запевнив заступник голови ОДА.
До слова, площа посіву озимих культур під урожай наступного року очікується на рівні минулого – близько 230 тис. га, з них 50 тис. га – озимий ріпак і 180 тис. га – озимі зернові культури. Окремими господарствами уже розпочато посів ріпаку. Зокрема на сьогодні він засіяний на площі близько 800 га.
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Коментарі 1
Одним словом, які журналісти, такий і заголовок. А ще, виявляється, можна зібрати "зібрали 193 тисячі гектарів зернових і зернобобових культур"
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