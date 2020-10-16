У Луцьку з вікна дев`ятиповерхівки випала однорічна дитина: хлопчик помер у лікарні
Сьогодні, 15:46
9 серпня у Луцьку у відділенні реанімації одного із медичних закладів померла однорічна дитина, яка випала з вікна дев'ятого поверху.
Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович.
Виїздом на місце події поліцейських Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлено, що малолітній, перебуваючи в кімнаті квартири без нагляду дорослих, виліз на батарею біля вікна, де в подальшому переліз на підвіконня, внаслідок чого із необережності випав з відчиненого вікна дев’ятого поверху будинку, отримавши тілесні ушкодження.
Батько в цей час перебував на кухні, матір вийшла в іншу кімнату. Почувши звук вікна, що відкривається, батьки забігли в кімнату, проте малолітнього там вже не було. На момент події з хлопчиком в кімнаті перебувала малолітня сестра, яка гралася.
Батьки дитини раніше не притягувалися до адміністративної відповідальності, не перебувають на обліку служби у справах дітей.
"Висловлюємо співчуття рідним та близьким дитини з приводу смерті малолітньої особи. Наголошуємо на посиленому контролі та безпосередньому нагляді за дітьми під час наявності відчинених вікон у багатоповерхових будинках", - кажуть у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович.
Виїздом на місце події поліцейських Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлено, що малолітній, перебуваючи в кімнаті квартири без нагляду дорослих, виліз на батарею біля вікна, де в подальшому переліз на підвіконня, внаслідок чого із необережності випав з відчиненого вікна дев’ятого поверху будинку, отримавши тілесні ушкодження.
Батько в цей час перебував на кухні, матір вийшла в іншу кімнату. Почувши звук вікна, що відкривається, батьки забігли в кімнату, проте малолітнього там вже не було. На момент події з хлопчиком в кімнаті перебувала малолітня сестра, яка гралася.
Батьки дитини раніше не притягувалися до адміністративної відповідальності, не перебувають на обліку служби у справах дітей.
"Висловлюємо співчуття рідним та близьким дитини з приводу смерті малолітньої особи. Наголошуємо на посиленому контролі та безпосередньому нагляді за дітьми під час наявності відчинених вікон у багатоповерхових будинках", - кажуть у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині судитимуть адвоката, який «рішав» виїзд за кордон
Сьогодні, 16:00
У Луцьку з вікна дев`ятиповерхівки випала однорічна дитина: хлопчик помер у лікарні
Сьогодні, 15:46
За незалежність України загинув житель Донеччини, сім`я якого, рятуючись від війни, переїхала на Волинь
Сьогодні, 15:30
Волинська митниця викрила чоловіка, який суттєво занизив вартість ввезеної понад рік тому автівки
Сьогодні, 14:59
Медіа