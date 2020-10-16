У Луцьку з вікна дев`ятиповерхівки випала однорічна дитина: хлопчик помер у лікарні

У Луцьку з вікна дев`ятиповерхівки випала однорічна дитина: хлопчик помер у лікарні
9 серпня у Луцьку у відділенні реанімації одного із медичних закладів померла однорічна дитина, яка випала з вікна дев'ятого поверху.

Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович.

Виїздом на місце події поліцейських Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлено, що малолітній, перебуваючи в кімнаті квартири без нагляду дорослих, виліз на батарею біля вікна, де в подальшому переліз на підвіконня, внаслідок чого із необережності випав з відчиненого вікна дев’ятого поверху будинку, отримавши тілесні ушкодження.

Батько в цей час перебував на кухні, матір вийшла в іншу кімнату. Почувши звук вікна, що відкривається, батьки забігли в кімнату, проте малолітнього там вже не було. На момент події з хлопчиком в кімнаті перебувала малолітня сестра, яка гралася.

Батьки дитини раніше не притягувалися до адміністративної відповідальності, не перебувають на обліку служби у справах дітей.

"Висловлюємо співчуття рідним та близьким дитини з приводу смерті малолітньої особи. Наголошуємо на посиленому контролі та безпосередньому нагляді за дітьми під час наявності відчинених вікон у багатоповерхових будинках", - кажуть у поліції.

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Теги: Луцьк, вікно, смерть, дитина
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