Захисники вже знищили 43 400 окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно склали:



- особового складу – близько 43 400 (+200) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 1 856 (+7) од,

- бойових броньованих машин ‒ 4 115 (+7) од,

- артилерійських систем – 978 (+3) од,

- РСЗВ – 261 (+0) од,

- засобів ППО – 136 (+0) од,

- літаків – 233 (+0) од,

- гелікоптерів – 193 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1) од,

- крилатих ракет – 187 (+2) од,

- кораблів/катерів – 15 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 (+15) од,

- спеціальної техніки – 91 (+1) од.



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лише за минулу добу Збройні сили України знищили близько 200 окупантів, 7 ворожих танків, 7 ББМ та 3 артилерійських системи.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно склали:- особового складу – близько 43 400 (+200) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1 856 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 4 115 (+7) од,- артилерійських систем – 978 (+3) од,- РСЗВ – 261 (+0) од,- засобів ППО – 136 (+0) од,- літаків – 233 (+0) од,- гелікоптерів – 193 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1) од,- крилатих ракет – 187 (+2) од,- кораблів/катерів – 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 (+15) од,- спеціальної техніки – 91 (+1) од.Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

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