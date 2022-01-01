Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 13 серпня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня він відновиться, а ввечері йому на зміну прийде дощ із грозою.
Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 19°С, вдень коливатиметься між позначками 22 - 25°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 21°С.
На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 19°С, вдень коливатиметься між позначками 22 - 25°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 21°С.
На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.
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