Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня
У Луцьку 13 серпня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня він відновиться, а ввечері йому на зміну прийде дощ із грозою.

Про це повідомляє Sinoptik.

Повітря зранку не перевищуватиме показника 19°С, вдень коливатиметься між позначками 22 - 25°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 21°С.

На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікарі медпотягом привезли на Волинь 26 пацієнтів із зони бойових дій
Сьогодні, 20:43
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
Воєнний стан продовжать ще на 3 місяці
Сьогодні, 19:20
В Україні запрацює електронна черга для перетину кордону
Сьогодні, 19:00
У Ковелі водій зніс електроопору. ФОТО
Сьогодні, 17:58
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня
12 серпень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 серпня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 серпня
11 серпень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 серпня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 серпня
10 серпень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 серпня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 серпня
09 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікарі медпотягом привезли на Волинь 26 пацієнтів із зони бойових дій
Сьогодні, 20:43
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Воєнний стан продовжать ще на 3 місяці
Сьогодні, 19:20
 0
В Україні запрацює електронна черга для перетину кордону
Сьогодні, 19:00
 0
У Ковелі водій зніс електроопору. ФОТО
Сьогодні, 17:58
 0
Медіа
відео
1/8