Перевірка пасажирського транспорту на Волині: які виявили поруження. ФОТО

Перевірка пасажирського транспорту на Волині: які виявили поруження. ФОТО
На Волині за три тижні профілактичних заходів на пасажирському транспорті волинські патрульні перевірили майже 400 транспортних засобів, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Поліцейські управління спільно із іншими службами під час інспектування громадського транспорту виявили близько 150 порушень законодавства водіями маршрутних транспортних засобів.

Особливу увагу інспектори відділу безпеки дорожнього руху звертають на нелегальні перевезення. Відтак, від початку проведення перевірок вже склали 2 протоколи за порушення порядку провадження господарської діяльності.

Ще 31 адміністративний матеріал винесли за технічний стан транспортних засобів, 18 — через порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів та 21 — через здійснення пасажирських перевезень без погодження з уповноваженим підрозділом Нацполіції.
Перевірка пасажирського транспорту на Волині: які виявили поруження. ФОТО
Перевірка пасажирського транспорту на Волині: які виявили поруження. ФОТО
Перевірка пасажирського транспорту на Волині: які виявили поруження. ФОТО

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Теги: перевірка, транспорт, Волинь
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