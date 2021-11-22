У Луцьку до навчального року готові 33 школи, в яких є укриття





Про це проінформував директор департаменту освіти міської ради Віталій Бондар,



Міський голова Ігор Поліщук наголосив, що підготовку до нового навчального року розпочали ще з липня, щоб ті діти, батьки яких виявлять бажання щодо навчання в режимі офлайн, мали можливість бути в укритті.



“Сьогодні тривають гострі дискусії щодо процесу навчання. Думки розділяються. Звичайно, що режим навчання будуть обирати батьки, а також саме батьки будуть вирішувати, чи відпускати своїх дітей до школи. Якщо батьки не бажають, щоб дитина навчалася в режимі офлайн, то можуть обрати сімейну форму навчання. Якщо, наприклад, дитина перебуває за кордоном, то вони можуть обрати екстернат та інші форми навчання. На жаль, у нас будуть випадки ( в окремих закладах), коли укриття у школах маленькі. Тому у таких навчальних закладах початкова ланка навчатиметься в офлайн режимі, а старші діти будуть вчитися в режимі онлайн. Наголошую, що нашим обов'язком є підготовка укриттів: це санвузли, вода, вентиляція, інтернет, мінімальний косметичний ремонт (якщо його немає), запасні виходи та інше. Відпускати дітей до школи, чи не відпускати — рішення батьків. З перших днів навчання будуть проводитися навчання для вчителів (як діяти під час тривоги), а для дітей будуть організовані відповідні уроки”, - зазначив міський голова.



Крім того, Ігор Поліщук наголосив на тому, що з міського бюджету передбачено майже два мільйони гривень на облаштування укриттів у закладах освіти та шкіл естетичного виховання нашої громади.



“З батьків грошей ніхто не повинен збирати. Кошти передбачені у міському бюджеті, роботи тривають. Казначейство, хоч із перебоями, але оплачує виконані роботи підрядникам. Якщо потрібно будуть ще гроші, то ми їх виділимо з бюджету. Кошти збирати з батьків на облаштування укриттів заборонено”, - акцентував міський голова.



Варто зазначити, що два автобуси, які отримала наша громада як благодійну допомогу з Каунаса, будуть передані освітянам. Тому з доїздом дітей до закладів освіти у нашій громаді проблем не буде.



Оскільки кількість вихованців, які відвідували дитячі садочки з 10 тисяч зменшилася до чотирьох (багато дітей виїхали за межі області), то у Луцьку будуть працювати орієнтовно 25 закладів дошкільної освіти.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 38 закладів освіти Луцької міської громади до навчального процесу готові 33 приміщення (там є укриття). У цих школах навчання відбуватиметься в офлайн режимі. Для решти шкіл будуть шукати альтернативу (поряд повинні бути укриття), або ж діти навчатимуться дистанційно. Усі заклади освіти забезпечені необхідним інвентарем, здійснювалися ремонтні роботи.Про це проінформував директор департаменту освіти міської ради Віталій Бондар, повідомляють у Луцькій міській раді.Міський голованаголосив, що підготовку до нового навчального року розпочали ще з липня, щоб ті діти, батьки яких виявлять бажання щодо навчання в режимі офлайн, мали можливість бути в укритті.“Сьогодні тривають гострі дискусії щодо процесу навчання. Думки розділяються. Звичайно, що режим навчання будуть обирати батьки, а також саме батьки будуть вирішувати, чи відпускати своїх дітей до школи. Якщо батьки не бажають, щоб дитина навчалася в режимі офлайн, то можуть обрати сімейну форму навчання. Якщо, наприклад, дитина перебуває за кордоном, то вони можуть обрати екстернат та інші форми навчання. На жаль, у нас будуть випадки ( в окремих закладах), коли укриття у школах маленькі. Тому у таких навчальних закладах початкова ланка навчатиметься в офлайн режимі, а старші діти будуть вчитися в режимі онлайн. Наголошую, що нашим обов'язком є підготовка укриттів: це санвузли, вода, вентиляція, інтернет, мінімальний косметичний ремонт (якщо його немає), запасні виходи та інше. Відпускати дітей до школи, чи не відпускати — рішення батьків. З перших днів навчання будуть проводитися навчання для вчителів (як діяти під час тривоги), а для дітей будуть організовані відповідні уроки”, - зазначив міський голова.Крім того, Ігор Поліщук наголосив на тому, що з міського бюджету передбачено майже два мільйони гривень на облаштування укриттів у закладах освіти та шкіл естетичного виховання нашої громади.“З батьків грошей ніхто не повинен збирати. Кошти передбачені у міському бюджеті, роботи тривають. Казначейство, хоч із перебоями, але оплачує виконані роботи підрядникам. Якщо потрібно будуть ще гроші, то ми їх виділимо з бюджету. Кошти збирати з батьків на облаштування укриттів заборонено”, - акцентував міський голова.Варто зазначити, що два автобуси, які отримала наша громада як благодійну допомогу з Каунаса, будуть передані освітянам. Тому з доїздом дітей до закладів освіти у нашій громаді проблем не буде.Оскільки кількість вихованців, які відвідували дитячі садочки з 10 тисяч зменшилася до чотирьох (багато дітей виїхали за межі області), то у Луцьку будуть працювати орієнтовно 25 закладів дошкільної освіти.

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