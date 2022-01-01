Волинь – серед лідерів зі збору врожаю





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Лідери зі збору врожаю – Миколаївська (86%), Одеська (85%), Волинська та Дніпропетровська (по 70%), Кіровоградська (60%) області.



Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини – 62 ц/га.



Збирання зернових та зернобобових культур провели на площі 6,1 млн га (55%) за врожайності 38,2 ц/га. Намолочено 23,4 млн тонн зерна, у тому числі:



– пшениці обмолочено 4,3 млн га (91%), намолочено 17,4 млн тонн (врожайність – 40,4 ц/га);



– ячменю обмолочено 1,5 млн га (96%), намолочено 5,3 млн тонн зерна (врожайність – 34,5 ц/га);



– гороху обмолочено 108 тис. га (97%), намолочено 243,7 тис. тонн (врожайність – 22,6 ц/га);



– проса обмолочено 3,2 тис. га (7%), намолочено 7,7 тис. тонн (врожайність – 23,9 ц/га).



Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили понад 2 млн тонн зерна, а Вінниччини, Волині, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини – понад 1 млн тонн кожна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні ще тривають жнива-2022. За останніми даними, пшениці вдалося зібрати 91%, ячменю – 96%, гороху – 97%, озимого ріпаку – 98%.Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики України.Лідери зі збору врожаю – Миколаївська (86%), Одеська (85%), Волинська та Дніпропетровська (по 70%), Кіровоградська (60%) області.Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини – 62 ц/га.Збирання зернових та зернобобових культур провели на площі 6,1 млн га (55%) за врожайності 38,2 ц/га. Намолочено 23,4 млн тонн зерна, у тому числі:– пшениці обмолочено 4,3 млн га (91%), намолочено 17,4 млн тонн (врожайність – 40,4 ц/га);– ячменю обмолочено 1,5 млн га (96%), намолочено 5,3 млн тонн зерна (врожайність – 34,5 ц/га);– гороху обмолочено 108 тис. га (97%), намолочено 243,7 тис. тонн (врожайність – 22,6 ц/га);– проса обмолочено 3,2 тис. га (7%), намолочено 7,7 тис. тонн (врожайність – 23,9 ц/га).Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили понад 2 млн тонн зерна, а Вінниччини, Волині, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини – понад 1 млн тонн кожна.

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