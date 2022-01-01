Волинь – серед лідерів зі збору врожаю

Волинь – серед лідерів зі збору врожаю
В Україні ще тривають жнива-2022. За останніми даними, пшениці вдалося зібрати 91%, ячменю – 96%, гороху – 97%, озимого ріпаку – 98%.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики України.

Лідери зі збору врожаю – Миколаївська (86%), Одеська (85%), Волинська та Дніпропетровська (по 70%), Кіровоградська (60%) області.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини – 62 ц/га.

Збирання зернових та зернобобових культур провели на площі 6,1 млн га (55%) за врожайності 38,2 ц/га. Намолочено 23,4 млн тонн зерна, у тому числі:

– пшениці обмолочено 4,3 млн га (91%), намолочено 17,4 млн тонн (врожайність – 40,4 ц/га);

– ячменю обмолочено 1,5 млн га (96%), намолочено 5,3 млн тонн зерна (врожайність – 34,5 ц/га);

– гороху обмолочено 108 тис. га (97%), намолочено 243,7 тис. тонн (врожайність – 22,6 ц/га);

– проса обмолочено 3,2 тис. га (7%), намолочено 7,7 тис. тонн (врожайність – 23,9 ц/га).

Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили понад 2 млн тонн зерна, а Вінниччини, Волині, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини – понад 1 млн тонн кожна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, лідери зі збору врожаю
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку повідомили про замінування «ПортCity». ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:22
Україна у День Незалежності отримає від США 3 мільярди доларів гранту
Сьогодні, 13:58
Волинь – серед лідерів зі збору врожаю
Сьогодні, 13:40
ФСБ готувала в Україні постановочні «акції протесту» до Дня Незалежності
Сьогодні, 13:23
Волинянин з Kalush Orchestra розповів про рідних, які отримали поранення на фронті
Сьогодні, 13:11
Схожі новини
Став зв'язковим УПА у 8 років: історія волинянина. ФОТО. ВІДЕО Став зв'язковим УПА у 8 років: історія волинянина. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:39
У полі на Волині знайшли тіло чоловіка У полі на Волині знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 10:50
Волинянин випадково вистрілив у свою падчерку з мисливської рушниці: жінка померла у «швидкій» Волинянин випадково вистрілив у свою падчерку з мисливської рушниці: жінка померла у «швидкій»
Сьогодні, 10:33
У волинському університеті штучний інтелект створює картини з пісень У волинському університеті штучний інтелект створює картини з пісень
Сьогодні, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Угорщина не припинятиме видачу віз росіянам і проти посилення санкції щодо РФ
Сьогодні, 14:51
 0
Загрози проведення наземної операції з боку Білорусі наразі немає, – розвідка
Сьогодні, 14:39
 0
У Луцьку повідомили про замінування «ПортCity». ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:22
 0
Україна у День Незалежності отримає від США 3 мільярди доларів гранту
Сьогодні, 13:58
 0
Волинь – серед лідерів зі збору врожаю
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8