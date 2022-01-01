На Волині затримали жінку, яка перебуває у розшуку за вчинення злочину
Сьогодні, 11:35
Патрульні у Ковелі виявили жінку, яка перебувала в розшуку.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
У вівторок ввечері, 23 серпня, під час патрулювання на залізничному вокзалі у місті Ковелі, поліцейські виявили жінку та юнака.
Під час перевірки документів, патрульні встановили особу 17-річного хлопця. У жінки ж був відсутній документ, що посвідчує особу. Її особу встановили через Інформаційний портал Національної поліції.
Патрульні з'ясували, що 51-річна жінка перебуває в розшуку за вчинення злочину відповідно до ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
Її затримали та передали слідчо-оперативній групі Ковельського районного управління поліції.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
У вівторок ввечері, 23 серпня, під час патрулювання на залізничному вокзалі у місті Ковелі, поліцейські виявили жінку та юнака.
Під час перевірки документів, патрульні встановили особу 17-річного хлопця. У жінки ж був відсутній документ, що посвідчує особу. Її особу встановили через Інформаційний портал Національної поліції.
Патрульні з'ясували, що 51-річна жінка перебуває в розшуку за вчинення злочину відповідно до ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
Її затримали та передали слідчо-оперативній групі Ковельського районного управління поліції.
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