На Волині затримали жінку, яка перебуває у розшуку за вчинення злочину

Патрульні у Ковелі виявили жінку, яка перебувала в розшуку.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.У вівторок ввечері, 23 серпня, під час патрулювання на залізничному вокзалі у місті Ковелі, поліцейські виявили жінку та юнака.Під час перевірки документів, патрульні встановили особу 17-річного хлопця. У жінки ж був відсутній документ, що посвідчує особу. Її особу встановили через Інформаційний портал Національної поліції.Патрульні з'ясували, що 51-річна жінка перебуває в розшуку за вчинення злочину відповідно до ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.Її затримали та передали слідчо-оперативній групі Ковельського районного управління поліції.