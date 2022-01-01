Росіяни обстріли Харківщину: є загиблий

Росіяни обстріли Харківщину: є загиблий
Російські окупанти 25 серпня обстріляли село Леб'яже в Чугуївському районі Харківської області - загинула людина.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Сьогодні (25 серпня - ред.) вони обстріляли с.Леб'яже в Чугуївському районі.

Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинув 62-річний чоловік. Його 41-річна дружина отримала поранення та була госпіталізована. Її стан медики оцінюють як стабільний. Поранення легке", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Харківщина, снаряд, загинув
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