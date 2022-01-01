Курс валют у Луцьку 26 серпня
Сьогодні, 09:50
28 серпня готівковий курс долара становить 40.65.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.45, а продають - за 40.65.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,40, продають - за 8,60.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.45, а продають - за 40.65.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,40, продають - за 8,60.
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