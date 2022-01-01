П`ять разів судимого волинянина, підозрюваного у розбої, взяли під варту
Сьогодні, 15:20
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 41-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру у вчиненні розбою в умовах воєнного часу.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Судимий до цього п`ять разів , у тому числі й за розбій, чоловік, під час іспитового строку вчинив новий злочин.
Увечері 13 серпня 2022 року на вулиці Брестській у Ковелі він напав на перехожого, побив його й відібрав гаманець та годинник. Затриманому невдовзі зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
П`ять разів судимого волинянина, підозрюваного у розбої, взяли під варту
Сьогодні, 15:20
Листувалася з представником ФСБ РФ: на Рівненщині росіянка здала ворогу дані про розміщення техніки ЗСУ
Сьогодні, 15:03
У Ковелі зупинили водія на мотоциклі, який перебуває у розшуку
Сьогодні, 14:58
Троє волинян збували наркотики і психотропи через інтернет
Сьогодні, 14:45
Не варто вживати йод для профілактики: у МОЗ розповіли, що робити у випадку радіаційної аварії
Сьогодні, 14:37
Медіа