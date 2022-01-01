П`ять разів судимого волинянина, підозрюваного у розбої, взяли під варту

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 41-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру у вчиненні розбою в умовах воєнного часу.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.Судимий до цього п`ять разів , у тому числі й за розбій, чоловік, під час іспитового строку вчинив новий злочин.Увечері 13 серпня 2022 року на вулиці Брестській у Ковелі він напав на перехожого, побив його й відібрав гаманець та годинник. Затриманому невдовзі зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Триває досудове розслідування.згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років із конфіскацією майна.