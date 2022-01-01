За три доби два Байрактари знищили російської техніки на майже $27 мільйонів. ВІДЕО

За три доби два Байрактари знищили російської техніки на майже $27 мільйонів. ВІДЕО
Два безпілотники Байрактар за 3 доби знищили і пошкодили російської військової техніки на $28,35 млн.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

"Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн. Це 8 од танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн)", - написав він.

Крім того, безпілотники пошкодили п'ять танків Т-72 і одну БМП (вартість $1,85 млн).

За словами головнокомандувача ЗСУ, загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки - $28,35 млн.


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Теги: Байрактари, російська техніка, знищили
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