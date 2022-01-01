Юні футболісти з Волині здоубли «бронзу» на міжнародному турнірі

Юні футболісти з Волині здоубли «бронзу» на міжнародному турнірі
Команда ФЦ «Ковель-Волинь» (2012 р. н.) вдало виступила на міжнародному футбольному фестивалі в місті Плоцьк (Польща).

Про це інформують у Ковельській міськраді.

Упродовж трьох днів діти брали участь у потужному спортивному форумі. У чотирьох вікових категоріях змагалися юні футболісти з Польщі, України, Литви та Латвії.

До останнього ковельчани претендували на перемогу, але поступилися у півфіналі. У матчі за третє місце здолали господарів змагань – команду «Вісла». У результаті – бронза.

«Дуже приємно, що якість гри наших вихованців вразила багатьох футбольних спеціалістів. Дякуємо діткам і тренеру за чудовий результат, справді дуже порадували в такий складний час», – зазначили у ФЦ «Ковель-Волинь».
Юні футболісти з Волині здоубли «бронзу» на міжнародному турнірі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: футболісти, Волинь, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині ліцеї запровадили електронні щоденники та журнали
Сьогодні, 22:12
Юні футболісти з Волині здоубли «бронзу» на міжнародному турнірі
Сьогодні, 21:33
ЗАЕС знову відключили від мережі та зупинили один з реакторів
Сьогодні, 20:49
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 вересня
Сьогодні, 20:00
Як підготуватися, аби захистити себе від наслідків радіаційної аварії
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Викрали понад мільйон гривень: судитимуть зловмисників, які пограбували волинянина Викрали понад мільйон гривень: судитимуть зловмисників, які пограбували волинянина
01 вересень, 13:40
У Ковелі патріотично розфарбували пам’ятник, що раніше називався «Три сестри – Україна-Росія-Білорусь». ФОТО У Ковелі патріотично розфарбували пам’ятник, що раніше називався «Три сестри – Україна-Росія-Білорусь». ФОТО
24 серпень, 02:17
П`ять разів судимого волинянина, підозрюваного у розбої, взяли під варту П`ять разів судимого волинянина, підозрюваного у розбої, взяли під варту
19 серпень, 17:15
У Ковелі затримали двох чоловіків із наркотичними речовинами У Ковелі затримали двох чоловіків із наркотичними речовинами
19 серпень, 11:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині ліцеї запровадили електронні щоденники та журнали
Сьогодні, 22:12
 0
Юні футболісти з Волині здоубли «бронзу» на міжнародному турнірі
Сьогодні, 21:33
 0
ЗАЕС знову відключили від мережі та зупинили один з реакторів
Сьогодні, 20:49
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Як підготуватися, аби захистити себе від наслідків радіаційної аварії
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8