Юні футболісти з Волині здоубли «бронзу» на міжнародному турнірі

Команда ФЦ «Ковель-Волинь» (2012 р. н.) вдало виступила на міжнародному футбольному фестивалі в місті Плоцьк (Польща).Про це інформують у Ковельській міськраді.Упродовж трьох днів діти брали участь у потужному спортивному форумі. У чотирьох вікових категоріях змагалися юні футболісти з Польщі, України, Литви та Латвії.До останнього ковельчани претендували на перемогу, але поступилися у півфіналі. У матчі за третє місце здолали господарів змагань – команду «Вісла». У результаті – бронза.«Дуже приємно, що якість гри наших вихованців вразила багатьох футбольних спеціалістів. Дякуємо діткам і тренеру за чудовий результат, справді дуже порадували в такий складний час», – зазначили у ФЦ «Ковель-Волинь».