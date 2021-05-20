Через волинський кордон чоловік хотів вивезти до Польщі 62 набої до вогнепальної зброї

62 набої калібром 9 мм до вогнепальної зброї намагався вивезти "зеленим коридором" у Польщу громадянин України.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Однак його спробу було припинено фахівцями боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил у пункті пропуску "Устилуг-Зосін".Набої виявлено без ознак приховування у ніші передніх дверей. Крім них, у сумці з медикаментами в багажному відділенні його легкового авто також було знайдено 3 упаковки таблеток Солпадеїн із вмістом речовин, що є психотропами.Предмети контрабанди вилучені. До правоохоронців скероване повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочинів, попередньо кваліфікованих за ст. 263 та 309 Кримінального Кодексу України. Надалі деталі справи вивчатимуть слідчі Нацполіції.