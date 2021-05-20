Через волинський кордон чоловік хотів вивезти до Польщі 62 набої до вогнепальної зброї

Через волинський кордон чоловік хотів вивезти до Польщі 62 набої до вогнепальної зброї
62 набої калібром 9 мм до вогнепальної зброї намагався вивезти "зеленим коридором" у Польщу громадянин України.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Однак його спробу було припинено фахівцями боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил у пункті пропуску "Устилуг-Зосін".

Набої виявлено без ознак приховування у ніші передніх дверей. Крім них, у сумці з медикаментами в багажному відділенні його легкового авто також було знайдено 3 упаковки таблеток Солпадеїн із вмістом речовин, що є психотропами.
Через волинський кордон чоловік хотів вивезти до Польщі 62 набої до вогнепальної зброї
Через волинський кордон чоловік хотів вивезти до Польщі 62 набої до вогнепальної зброї
Через волинський кордон чоловік хотів вивезти до Польщі 62 набої до вогнепальної зброї

Предмети контрабанди вилучені. До правоохоронців скероване повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочинів, попередньо кваліфікованих за ст. 263 та 309 Кримінального Кодексу України. Надалі деталі справи вивчатимуть слідчі Нацполіції.

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Теги: Волинська митниця, набої, Польща
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