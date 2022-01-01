У Луцьку та ще 7 містах України відкрили хаб для ветеранів війни та їхніх родин. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
На базі Волинського національного університету імені Лесі Українки запрацював простір для ветеранів війни і їхніх родин, де можна відпочити, почитати книжку та зустрітися з однодумцями.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на координаторку проєкту Тетяну Гордовську.
З її слів, центр для ветеранів та їхніх родин у волинському виші працюватиме щобудня з 14:00 до 18:00.
Простір складається з трьох кімнат: кімната психологічної допомоги і переговорів, де можна провести онлайн-консультацію із психологом чи юристом, кімната загального користування та кімната, де можна проводити тренінгові заходи чи масові події.
Психологічну допомогу ветеранам та їхнім сім’ям з 2014 року надає психологиня та професорка кафедри клінічної та загальної психології Лариса Засєкіна. З її слів, ветерани і їхні сім’ї – найвразливіші категорії населення, які потребуватимуть першочергової допомоги у воєнний час і після війни.
"Ветерани, з якими ми працювали у 2014 році, зараз беруть участь в активних діях. Ми зараз більше підтримуємо зв’язки з їхніми дружинами, але маємо зв’язки з тими, які на фронті: консультуємо телефоном, є такі, які воюють вперше, і ми з ними працюємо також", – каже психологиня.
На відкриття ветеранського простору прийшли дружини військовослужбовців Любов Якимович та Єлизавета Остапюк. Зі слів останньої, разом із чоловіком проходили родинну реабілітацію, яка змінила їхнє життя.
"Він був учасником АТО у 2017 році, тобто ми вже проходили цю історію. Ми вже більш-менш готові були до цього, зверталися за допомогою в реабілітаційний центр – це як профілактика. Це дуже важливо", – говорить Єлизавета Остапюк.
У луцькому виші відкрили простір для ветеранів та їхніх родин
Любов Якимович і Єлизавета Остапюк. Суспільне Луцьк
Як розповіла Любов Якимович, її чоловік учасник АТО ще з 2014 року, нині мобілізований у військо.
"З 24 лютого я його не бачила. Я знаю, що тоді переживала. Плакала і він прийшов, і все було добре і мені здається цього разу та само буде", – говорить жінка.
Луцьк став восьмим і завершальним містом України, у котрому відкрили простір для підтримки ветеранів та родин захисників і захисниць. Проєкт реалізовують у рамках партнерської програми Veteran Hub "Плюс Плюс ++", – говорить керівниця напрямку у Veteran Hub Роксолана Децик.
Каже: проєкт зі створення таких центрів запустили у 2018 році, у 2022-му хаби з'явилися у Вінниці та Дніпрі.
Як розповів голова громадської організації "Спілка воїнів АТО" Олег Кобилинський, наразі військові та члени їхніх сімей найбільше потребують юридичної та психологічної консультацій.
"Постравматичний синдром наступає через рік через два і тому нам треба вже сьогодні готуватися, що через рік у нас буде дуже багато таких людей", – додав Олег Кобилинський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на координаторку проєкту Тетяну Гордовську.
З її слів, центр для ветеранів та їхніх родин у волинському виші працюватиме щобудня з 14:00 до 18:00.
Простір складається з трьох кімнат: кімната психологічної допомоги і переговорів, де можна провести онлайн-консультацію із психологом чи юристом, кімната загального користування та кімната, де можна проводити тренінгові заходи чи масові події.
Психологічну допомогу ветеранам та їхнім сім’ям з 2014 року надає психологиня та професорка кафедри клінічної та загальної психології Лариса Засєкіна. З її слів, ветерани і їхні сім’ї – найвразливіші категорії населення, які потребуватимуть першочергової допомоги у воєнний час і після війни.
"Ветерани, з якими ми працювали у 2014 році, зараз беруть участь в активних діях. Ми зараз більше підтримуємо зв’язки з їхніми дружинами, але маємо зв’язки з тими, які на фронті: консультуємо телефоном, є такі, які воюють вперше, і ми з ними працюємо також", – каже психологиня.
На відкриття ветеранського простору прийшли дружини військовослужбовців Любов Якимович та Єлизавета Остапюк. Зі слів останньої, разом із чоловіком проходили родинну реабілітацію, яка змінила їхнє життя.
"Він був учасником АТО у 2017 році, тобто ми вже проходили цю історію. Ми вже більш-менш готові були до цього, зверталися за допомогою в реабілітаційний центр – це як профілактика. Це дуже важливо", – говорить Єлизавета Остапюк.
У луцькому виші відкрили простір для ветеранів та їхніх родин
Любов Якимович і Єлизавета Остапюк. Суспільне Луцьк
Як розповіла Любов Якимович, її чоловік учасник АТО ще з 2014 року, нині мобілізований у військо.
"З 24 лютого я його не бачила. Я знаю, що тоді переживала. Плакала і він прийшов, і все було добре і мені здається цього разу та само буде", – говорить жінка.
Луцьк став восьмим і завершальним містом України, у котрому відкрили простір для підтримки ветеранів та родин захисників і захисниць. Проєкт реалізовують у рамках партнерської програми Veteran Hub "Плюс Плюс ++", – говорить керівниця напрямку у Veteran Hub Роксолана Децик.
Каже: проєкт зі створення таких центрів запустили у 2018 році, у 2022-му хаби з'явилися у Вінниці та Дніпрі.
Як розповів голова громадської організації "Спілка воїнів АТО" Олег Кобилинський, наразі військові та члени їхніх сімей найбільше потребують юридичної та психологічної консультацій.
"Постравматичний синдром наступає через рік через два і тому нам треба вже сьогодні готуватися, що через рік у нас буде дуже багато таких людей", – додав Олег Кобилинський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку та ще 7 містах України відкрили хаб для ветеранів війни та їхніх родин. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
Литва звільнила українських підприємців-біженців від податків
Сьогодні, 06:31
Волинянин, який пораненим прикривав побратимів і зупинив колону росіян, реабілітуватиметься в Німеччині. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Волиняни возять воду далекобійникам, які стоять у довжелезній черзі перед «Ягодином»
Сьогодні, 04:23
Під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ знищили російської техніки на 700 мільйонів доларів
Сьогодні, 03:42
Медіа