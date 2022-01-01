У Луцьку та ще 7 містах України відкрили хаб для ветеранів війни та їхніх родин. ВІДЕО

На базі Волинського національного університету імені Лесі Українки запрацював простір для ветеранів війни і їхніх родин, де можна відпочити, почитати книжку та зустрітися з однодумцями.Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на координаторку проєктуЗ її слів, центр для ветеранів та їхніх родин у волинському виші працюватиме щобудня з 14:00 до 18:00.Простір складається з трьох кімнат: кімната психологічної допомоги і переговорів, де можна провести онлайн-консультацію із психологом чи юристом, кімната загального користування та кімната, де можна проводити тренінгові заходи чи масові події.Психологічну допомогу ветеранам та їхнім сім’ям з 2014 року надає психологиня та професорка кафедри клінічної та загальної психології Лариса Засєкіна. З її слів, ветерани і їхні сім’ї – найвразливіші категорії населення, які потребуватимуть першочергової допомоги у воєнний час і після війни."Ветерани, з якими ми працювали у 2014 році, зараз беруть участь в активних діях. Ми зараз більше підтримуємо зв’язки з їхніми дружинами, але маємо зв’язки з тими, які на фронті: консультуємо телефоном, є такі, які воюють вперше, і ми з ними працюємо також", – каже психологиня.На відкриття ветеранського простору прийшли дружини військовослужбовців Любов Якимович та Єлизавета Остапюк. Зі слів останньої, разом із чоловіком проходили родинну реабілітацію, яка змінила їхнє життя."Він був учасником АТО у 2017 році, тобто ми вже проходили цю історію. Ми вже більш-менш готові були до цього, зверталися за допомогою в реабілітаційний центр – це як профілактика. Це дуже важливо", – говорить Єлизавета Остапюк.У луцькому виші відкрили простір для ветеранів та їхніх родинЛюбов Якимович і Єлизавета Остапюк. Суспільне ЛуцькЯк розповіла Любов Якимович, її чоловік учасник АТО ще з 2014 року, нині мобілізований у військо."З 24 лютого я його не бачила. Я знаю, що тоді переживала. Плакала і він прийшов, і все було добре і мені здається цього разу та само буде", – говорить жінка.Луцьк став восьмим і завершальним містом України, у котрому відкрили простір для підтримки ветеранів та родин захисників і захисниць. Проєкт реалізовують у рамках партнерської програми Veteran Hub "Плюс Плюс ++", – говорить керівниця напрямку у Veteran Hub Роксолана Децик.Каже: проєкт зі створення таких центрів запустили у 2018 році, у 2022-му хаби з'явилися у Вінниці та Дніпрі.Як розповів голова громадської організації "Спілка воїнів АТО" Олег Кобилинський, наразі військові та члени їхніх сімей найбільше потребують юридичної та психологічної консультацій."Постравматичний синдром наступає через рік через два і тому нам треба вже сьогодні готуватися, що через рік у нас буде дуже багато таких людей", – додав Олег Кобилинський.