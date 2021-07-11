Волинянин викрав автомобіль і розпиляв його болгаркою, аби сховати

Учора, близько 15 години, до поліції Нововолинська звернулась мешканка смт. Благодатне про те, що з її підсобної кімнати, розташованої в під’їзді, невідома особа шляхом вільного доступу викрала велосипед гірського типу.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.На місці події працювала слідчо-оперативна група. Сума збитку становила близько 7 тисяч гривень.Під час оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний місцевий житель.Викраденого двоколісного він розпиляв болгаркою, аби сховати його. Правоохоронці вилучили усі частини велосипеда.За цим фактом слідство відкрило кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України. За скоєне зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.