Волинянин викрав автомобіль і розпиляв його болгаркою, аби сховати
Сьогодні, 15:38
Учора, близько 15 години, до поліції Нововолинська звернулась мешканка смт. Благодатне про те, що з її підсобної кімнати, розташованої в під’їзді, невідома особа шляхом вільного доступу викрала велосипед гірського типу.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Сума збитку становила близько 7 тисяч гривень.
Під час оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний місцевий житель.
Викраденого двоколісного він розпиляв болгаркою, аби сховати його. Правоохоронці вилучили усі частини велосипеда.
За цим фактом слідство відкрило кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України. За скоєне зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Сума збитку становила близько 7 тисяч гривень.
Під час оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний місцевий житель.
Викраденого двоколісного він розпиляв болгаркою, аби сховати його. Правоохоронці вилучили усі частини велосипеда.
За цим фактом слідство відкрило кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України. За скоєне зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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