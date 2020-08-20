На Волині озимим ріпаком засіяли 50 гектарів

Волинь – у сімці областей, де завершили посів озимого ріпаку.Про це повідомили у пресслужбі ОВА.Аграрії усіх областей України проводять сівбу озимого ріпаку. Його посів уже завершили на Волині, а також ще у шести регіонах, зазначає Мінагрополітики.Під урожай 2023 року господарства нашої області вже засіяли 50 тисяч гектарів ріпаку. Окрім того, аграрії Волині розпочали посів озимої пшениці.Загальна площа під озимі культури наступного року очікується на рівні минулого – близько 226,7 тисяч гектарів.