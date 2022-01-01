Волинь зустріла спортсменів-переможців переможців Warrior Games. ФОТО

Захисників-спортсменів – переможців Warrior Games (Ігри Воїнів)та, які завоювали 5 медалей, зустріли та привітали на Волині.Про це інформують в облраді.Warrior Games (Ігри Воїнів) – мультиспортивні змагання, організовані Міністерство оборони США, серед військовослужбовців і ветеранів, які отримали поранення. Для команди України участь у цих змаганнях стала дебютною.Волинську область представляли троє ветеранів:таЗокрема, Павло Ковальський змагався у п'яти видах спорту: стрільба з лука, веслування на тренажері, гольф, стрільба з гвинтівки, волейбол, баскетбол та виборов нагороди усіх ґатунків (золото та бронза – стрільба з лука, срібло – волейбол сидячи).Майя Москвич виборола золото у змаганнях зі стрільби з лука та стрільби кульової.«В цих змаганнях беруть участь воїни, які сильні духом, які героїчно захищають нашу Батьківщину і на військовому, і на спортивному фронті. Завдяки їм в Орландо лунав Гімн України та майорів український прапор. Ми щиро вдячні вам за ваш незламний дух та величезну волю до перемоги», - зазначив голова ВолиньрадиПавло Ковальський розповів, що українську команду у США зустріли дуже тепло. Окрім того, воїни змогли узгодити питання щодо лікування поранених бійців, протезування, фізичної реабілітації.«Нам потрібно розвивати ветеранський рух на Волині і в країні загалом. У США дуже потужна база реабілітації військових, і ми побачили багато цікавого, що можна перейняти Україні для роботи із ветеранами, які повернуться з війни. Нам треба створити такий центр на Волині», - додала Майя Москвич.Спортсменів відзначили грамотами та цінними подарунками.