Волинь зустріла спортсменів-переможців переможців Warrior Games. ФОТО

Волинь зустріла спортсменів-переможців переможців Warrior Games. ФОТО
Захисників-спортсменів – переможців Warrior Games (Ігри Воїнів) Майю Москвич та Павла Ковальського, які завоювали 5 медалей, зустріли та привітали на Волині.

Про це інформують в облраді.

Warrior Games (Ігри Воїнів) – мультиспортивні змагання, організовані Міністерство оборони США, серед військовослужбовців і ветеранів, які отримали поранення. Для команди України участь у цих змаганнях стала дебютною.

Волинську область представляли троє ветеранів: Майя Москвич, Богдан Оксентюк та Павло Ковальський.

Зокрема, Павло Ковальський змагався у п'яти видах спорту: стрільба з лука, веслування на тренажері, гольф, стрільба з гвинтівки, волейбол, баскетбол та виборов нагороди усіх ґатунків (золото та бронза – стрільба з лука, срібло – волейбол сидячи).

Майя Москвич виборола золото у змаганнях зі стрільби з лука та стрільби кульової.
Волинь зустріла спортсменів-переможців переможців Warrior Games. ФОТО

«В цих змаганнях беруть участь воїни, які сильні духом, які героїчно захищають нашу Батьківщину і на військовому, і на спортивному фронті. Завдяки їм в Орландо лунав Гімн України та майорів український прапор. Ми щиро вдячні вам за ваш незламний дух та величезну волю до перемоги», - зазначив голова Волиньради Григорій Пустовіт.

Павло Ковальський розповів, що українську команду у США зустріли дуже тепло. Окрім того, воїни змогли узгодити питання щодо лікування поранених бійців, протезування, фізичної реабілітації.
Волинь зустріла спортсменів-переможців переможців Warrior Games. ФОТО

«Нам потрібно розвивати ветеранський рух на Волині і в країні загалом. У США дуже потужна база реабілітації військових, і ми побачили багато цікавого, що можна перейняти Україні для роботи із ветеранами, які повернуться з війни. Нам треба створити такий центр на Волині», - додала Майя Москвич.

Спортсменів відзначили грамотами та цінними подарунками.
Волинь зустріла спортсменів-переможців переможців Warrior Games. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Warrior Games, волиняни, переможці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь зустріла спортсменів-переможців переможців Warrior Games. ФОТО
Сьогодні, 17:28
На Харківщині розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
Сьогодні, 17:05
Яка ціна 1 га сільськогосподарських земель на Волині
Сьогодні, 16:50
У Луцьку зіткнулися легковики
Сьогодні, 16:33
В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
Волиняни здобули чотири медалі на Warrior Games. ФОТО Волиняни здобули чотири медалі на Warrior Games. ФОТО
29 серпень, 08:00
Майже 30 підприємців на Волині отримають гроші на розвиток власного бізнесу у рамках державної програми Майже 30 підприємців на Волині отримають гроші на розвиток власного бізнесу у рамках державної програми
27 серпень, 05:16
Троє волинян готуються до міжнародних змагань Warrior Games Троє волинян готуються до міжнародних змагань Warrior Games
03 серпень, 14:30
На Волині четверо людей захворіли на ботулізм На Волині четверо людей захворіли на ботулізм
01 серпень, 05:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь зустріла спортсменів-переможців переможців Warrior Games. ФОТО
Сьогодні, 17:28
 0
На Харківщині розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
Сьогодні, 17:05
 0
Яка ціна 1 га сільськогосподарських земель на Волині
Сьогодні, 16:50
 0
У Луцьку зіткнулися легковики
Сьогодні, 16:33
 0
В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8