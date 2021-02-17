На коронавірус за тиждень захворіли 7 волинян





Про це



З 12 по 18 вересня на Волині зареєстровано 1711 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 333, медичних працівників – 55).



Госпіталізовано – 191 особа (11%), 1520 лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 250 осіб, летальних випадків −7.



Нові випадки захворювання протягом тижня виявили:



Луцький район – 987 хворих



Володимирський район – 304 хворих



Камінь – Каширський район – 103 хворих



Ковельський район – 317 хворих



Всього в області з початку пандемії захворіло 146984 особи, в тому числі 13146 дітей. Одужало – 140789 осіб, померло – 2466.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині спостерігається ріст захворюваності коронавірусною хворобою COVID-19 на 52% в порівнянні з попереднім тижнем. На 46% зросла кількість хворих дітей.Про це повідомили в обласному лабораторному центрі.З 12 по 18 вересня на Волині зареєстровано 1711 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 333, медичних працівників – 55).Госпіталізовано – 191 особа (11%), 1520 лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 250 осіб, летальних випадків −7.Нові випадки захворювання протягом тижня виявили:Луцький район – 987 хворихВолодимирський район – 304 хворихКамінь – Каширський район – 103 хворихКовельський район – 317 хворихВсього в області з початку пандемії захворіло 146984 особи, в тому числі 13146 дітей. Одужало – 140789 осіб, померло – 2466.

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