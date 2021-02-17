На коронавірус за тиждень захворіли 7 волинян
Сьогодні, 13:20
На Волині спостерігається ріст захворюваності коронавірусною хворобою COVID-19 на 52% в порівнянні з попереднім тижнем. На 46% зросла кількість хворих дітей.
Про це повідомили в обласному лабораторному центрі.
З 12 по 18 вересня на Волині зареєстровано 1711 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 333, медичних працівників – 55).
Госпіталізовано – 191 особа (11%), 1520 лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 250 осіб, летальних випадків −7.
Нові випадки захворювання протягом тижня виявили:
Луцький район – 987 хворих
Володимирський район – 304 хворих
Камінь – Каширський район – 103 хворих
Ковельський район – 317 хворих
Всього в області з початку пандемії захворіло 146984 особи, в тому числі 13146 дітей. Одужало – 140789 осіб, померло – 2466.
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Про це повідомили в обласному лабораторному центрі.
З 12 по 18 вересня на Волині зареєстровано 1711 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 333, медичних працівників – 55).
Госпіталізовано – 191 особа (11%), 1520 лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 250 осіб, летальних випадків −7.
Нові випадки захворювання протягом тижня виявили:
Луцький район – 987 хворих
Володимирський район – 304 хворих
Камінь – Каширський район – 103 хворих
Ковельський район – 317 хворих
Всього в області з початку пандемії захворіло 146984 особи, в тому числі 13146 дітей. Одужало – 140789 осіб, померло – 2466.
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Коментарі 1
Захворіли 300, а 7 померли. Будьте уважні!!!
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