Черга суттєво скоротилася із вантажівками перед «Ягодином»: повідомили про ситуацію із транспортними засобами на волинському кордоні

19 вересня черга з вантажівок у міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" значно зменшилася.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Черги перед пунктом пропуску “Ягодин - Дорогуськ” суттєво скоротилися і сьогодні становлять:на в‘їзд до України — вантажних - 350; автобусів - 0,на виїзд — вантажних - 450; автобусів - 0,Зокрема, черга вантажівок масою понад 7,5 тонн на виїзд з України за 10 минулих діб зменшилась у понад 6 разів.Загалом черги на в'їзд в Україну спостерігаються в пунктах пропуску “Порубне”, що на кордоні з Румунією, а також у п/п “Ягодин”, “Краківець”, “Шегині” і “Рава-Руська”, що на кордоні з Польщею.На виїзд з України черги вантажівок зосереджені у п/п “Ягодин”, “Краківець”, “Шегині” і “Рава-Руська” на кордоні з Польщею, “Орлівка” і “Порубне” на кордоні з Румунією, “Ужгород” на кордоні зі Словаччиною, “Тиса” на кордоні з Угорщиною, а також у п/п “Рені” та “Старокозаче” на кордоні з Молдовою.У пункті пропуску “Устилуг” здійснюється пропуск порожніх вантажівок виключно на виїзд з України.“Устилуг - Зосін”:на в‘їзд до України — легкових - 20, вантажних до 7,5 тонн - 150,на виїзд — легкових - 50, усіх вантажних - 110.