Віддав захисту України понад дев'ять років: на фронті загинув військовий з Волині Віктор Кушнір
Сьогодні, 11:59
У війні з російськими окупантами загинув Віктор Кушнір з Маневиччини.
Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.
"Молодий боєць, віддавши захисту Вітчизни понад дев'ять років, загинув при виконанні військової служби. Кушнір Віктор Євгенович (уродженець с. Гута Лісовська, де і нині проживають його мама і тато) - учасник АТО. Овдовіла молода дружина, осиротіли маленькі синочок і донечка", - йдеться в повідомленні.
Олександр Гаврилюк зазначив, що сьогодні, 20 вересня, Героя зустрічатимуть орієнтовно о 17 годині на межі громади в селі Козлиничі. Час буде уточнено.
"Рух продовжать по варшавці територією Цмінівського, Чарторийського, Будківського, Лісівського округів до села Гута Лісівська. Просимо віддати шану бійцю", - наголосив голова громади.
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Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.
"Молодий боєць, віддавши захисту Вітчизни понад дев'ять років, загинув при виконанні військової служби. Кушнір Віктор Євгенович (уродженець с. Гута Лісовська, де і нині проживають його мама і тато) - учасник АТО. Овдовіла молода дружина, осиротіли маленькі синочок і донечка", - йдеться в повідомленні.
Олександр Гаврилюк зазначив, що сьогодні, 20 вересня, Героя зустрічатимуть орієнтовно о 17 годині на межі громади в селі Козлиничі. Час буде уточнено.
"Рух продовжать по варшавці територією Цмінівського, Чарторийського, Будківського, Лісівського округів до села Гута Лісівська. Просимо віддати шану бійцю", - наголосив голова громади.
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