Віддав захисту України понад дев'ять років: на фронті загинув військовий з Волині Віктор Кушнір

Віктор Кушнір з Маневиччини.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Молодий боєць, віддавши захисту Вітчизни понад дев'ять років, загинув при виконанні військової служби. Кушнір Віктор Євгенович (уродженець с. Гута Лісовська, де і нині проживають його мама і тато) - учасник АТО. Овдовіла молода дружина, осиротіли маленькі синочок і донечка", - йдеться в повідомленні.



Олександр Гаврилюк зазначив, що сьогодні, 20 вересня, Героя зустрічатимуть орієнтовно о 17 годині на межі громади в селі Козлиничі. Час буде уточнено.



"Рух продовжать по варшавці територією Цмінівського, Чарторийського, Будківського, Лісівського округів до села Гута Лісівська. Просимо віддати шану бійцю", - наголосив голова громади.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами загинувз Маневиччини.Про це повідомив голова Маневицької громади"Молодий боєць, віддавши захисту Вітчизни понад дев'ять років, загинув при виконанні військової служби. Кушнір Віктор Євгенович (уродженець с. Гута Лісовська, де і нині проживають його мама і тато) - учасник АТО. Овдовіла молода дружина, осиротіли маленькі синочок і донечка", - йдеться в повідомленні.Олександр Гаврилюк зазначив, що сьогодні, 20 вересня, Героя зустрічатимуть орієнтовно о 17 годині на межі громади в селі Козлиничі. Час буде уточнено."Рух продовжать по варшавці територією Цмінівського, Чарторийського, Будківського, Лісівського округів до села Гута Лісівська. Просимо віддати шану бійцю", - наголосив голова громади.

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