Про успіхи в бою і на фронті: добрі новини від ВолиньPost за 20 вересня
Сьогодні, 23:35
Закінчується 209 день героїчної боротьби українського народу з російськими окупантами.
Щодня колектив Інформаційного агентства ВолиньPost публікує позитивні матеріали про українців, які додають оптимізму та посилюють віру в перемогу. Тож публікуємо порцію добрих новин за 20 вересня.
Волинянин здобув «срібло» на міжнародному турнірі з боксу
Волинянин Владислав Дудар здобув срібну медаль на турнірі з боксу, який відбувся в Сербії.
Сили спецоперацій на Бахмутському напрямку знищили спостережний пункт росіян
Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили спостережний пункт росіян.
Росія втратила в Україні близько 54 810 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно склали:
особового складу - близько/ about 54810 (+160) осіб ліквідовано;
танків - 2216 (+4);
бойових броньованих машин - 4724 (+4);
артилерійських систем - 1323 (+10);
РСЗВ - 318 (+6);
засоби ППО - 168 (+0);
літаків - 252 (+1);
гелікоптерів - 217 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 925 (+5);
крилаті ракети - 239 (+1);
кораблі /катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6);
спеціальна техніка - 125 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася
Патрульним надійшло повідомлення від заявниці, яка розповіла, що неподалік ТЦ "Гостинець" стоїть жінка похилого віку, яка загубилася та не може назвати адресу свого місця проживання.
«Волинська Голландія» ще на тиждень продовжила роботу
«Волинська Голландія» до 25 вересня продовжила роботу квітучого поля.
300 автовласників на Волині позбулися літери Z на номерних знаках
За майже чотири місяці на Волині зареєстрували та перереєстрували 300 електромобілів з номерними знаками із літерами YA.
Волинські важкоатлети на чемпіонаті України вибороли чотири нагороди
13-18 вересня 2022 року в місті Хмельницькому відбувся чемпіонат України з важкої атлетики, за медалі якого змагалися близько 200 спортсменів з 21 області нашої держави.
Україна отримає від Словенії 28 танків
Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовились про передання Україні 28 танків M-55S, на заміну яких Словенія отримає 40 одиниць німецької військової техніки.
ЗСУ збили російський літак та іранський дрон
Військовослужбвці Збройних сил України збили штурмовик Су-25 та іранський дрон-камікадзе "SHAHED-136".
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Щодня колектив Інформаційного агентства ВолиньPost публікує позитивні матеріали про українців, які додають оптимізму та посилюють віру в перемогу. Тож публікуємо порцію добрих новин за 20 вересня.
Волинянин здобув «срібло» на міжнародному турнірі з боксу
Волинянин Владислав Дудар здобув срібну медаль на турнірі з боксу, який відбувся в Сербії.
Сили спецоперацій на Бахмутському напрямку знищили спостережний пункт росіян
Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили спостережний пункт росіян.
Росія втратила в Україні близько 54 810 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно склали:
особового складу - близько/ about 54810 (+160) осіб ліквідовано;
танків - 2216 (+4);
бойових броньованих машин - 4724 (+4);
артилерійських систем - 1323 (+10);
РСЗВ - 318 (+6);
засоби ППО - 168 (+0);
літаків - 252 (+1);
гелікоптерів - 217 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 925 (+5);
крилаті ракети - 239 (+1);
кораблі /катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6);
спеціальна техніка - 125 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася
Патрульним надійшло повідомлення від заявниці, яка розповіла, що неподалік ТЦ "Гостинець" стоїть жінка похилого віку, яка загубилася та не може назвати адресу свого місця проживання.
«Волинська Голландія» ще на тиждень продовжила роботу
«Волинська Голландія» до 25 вересня продовжила роботу квітучого поля.
300 автовласників на Волині позбулися літери Z на номерних знаках
За майже чотири місяці на Волині зареєстрували та перереєстрували 300 електромобілів з номерними знаками із літерами YA.
Волинські важкоатлети на чемпіонаті України вибороли чотири нагороди
13-18 вересня 2022 року в місті Хмельницькому відбувся чемпіонат України з важкої атлетики, за медалі якого змагалися близько 200 спортсменів з 21 області нашої держави.
Україна отримає від Словенії 28 танків
Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовились про передання Україні 28 танків M-55S, на заміну яких Словенія отримає 40 одиниць німецької військової техніки.
ЗСУ збили російський літак та іранський дрон
Військовослужбвці Збройних сил України збили штурмовик Су-25 та іранський дрон-камікадзе "SHAHED-136".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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