Три авто за півмільйона гривень: волинянина судитимуть за продаж гуманітраної допомоги

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про продаж 43-річним волинянином товарів гуманітарної допомоги, вчинений під час воєнного стану.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.За даними слідства, чоловік у травні-червні 2022 року за понад півмільйона гривень продав три автомобілі, увезені в Україну як гуманітарна допомога.Тепер за ці дії він відповість перед судом.Автомобілі вилучені та передані для потреб ЗСУ.Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.