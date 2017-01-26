Три авто за півмільйона гривень: волинянина судитимуть за продаж гуманітраної допомоги

Три авто за півмільйона гривень: волинянина судитимуть за продаж гуманітраної допомоги
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про продаж 43-річним волинянином товарів гуманітарної допомоги, вчинений під час воєнного стану.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік у травні-червні 2022 року за понад півмільйона гривень продав три автомобілі, увезені в Україну як гуманітарна допомога.

Тепер за ці дії він відповість перед судом.

Автомобілі вилучені та передані для потреб ЗСУ.

Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, гуманітарна допомога, ЗСУ, автомобілі, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Три авто за півмільйона гривень: волинянина судитимуть за продаж гуманітраної допомоги
Сьогодні, 17:42
На Харківщині виявили чергову катівню: окупанти знущались над людьми у приміщенні поліції
Сьогодні, 17:35
На «Ягодині» тестуватимуть електронну чергу перетину кордону
Сьогодні, 17:19
У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Юрієм Сапожником
Сьогодні, 16:34
Волиняни можуть обрати сучасне та якісне газове обладнання в Клієнтських просторах
Сьогодні, 16:16
Схожі новини
Транспорт для армії: скільки авто не вилучили у п’яних водіїв на Волині і не передали ЗСУ Транспорт для армії: скільки авто не вилучили у п’яних водіїв на Волині і не передали ЗСУ
29 липень, 12:00
Волинянин продав на Кіровоградщині три авто, які ввіз нібито для ЗСУ Волинянин продав на Кіровоградщині три авто, які ввіз нібито для ЗСУ
23 червень, 14:57
Не всі авто, які забирають у п’яних водіїв, їдуть на фронт. ВІДЕО Не всі авто, які забирають у п’яних водіїв, їдуть на фронт. ВІДЕО
31 березень, 18:35
Волинянину «впаяли» два роки за ухилення від мобілізації Волинянину «впаяли» два роки за ухилення від мобілізації
26 січень, 2017, 08:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Три авто за півмільйона гривень: волинянина судитимуть за продаж гуманітраної допомоги
Сьогодні, 17:42
 0
На Харківщині виявили чергову катівню: окупанти знущались над людьми у приміщенні поліції
Сьогодні, 17:35
 0
На «Ягодині» тестуватимуть електронну чергу перетину кордону
Сьогодні, 17:19
 0
У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Юрієм Сапожником
Сьогодні, 16:34
 0
Волиняни можуть обрати сучасне та якісне газове обладнання в Клієнтських просторах
Сьогодні, 16:16
 0
Медіа
відео
1/8