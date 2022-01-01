Авіація України завдала 11 ударів: яка сиутація на усіх напрямках

Авіація України завдала 11 ударів: яка сиутація на усіх напрямках
За добу противник завдав 4 ракетних та 15 авіаударів, здійснив понад 85 обстрілів з РСЗВ. Постраждало понад 50 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Одрадівка.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник стріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка та Вільхуватка;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка та Спірне;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Миколаївка Друга та Парасковіївка;

на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне і Олександропіль;

на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новосілка, Новопіль, Пречистівка та Павлівка.

на Запорізькому напрямку – в районах населених пунктів Мала Токмачка, Залізничне, Гуляйполе та Новоандріївка.

на Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них – Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине та Архангельське.

За добу ЗСУ відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара. Наша авіація завдала 11 ударів. Уражений опорний пункт противника, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 ЗРК. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БпЛА та вертоліт Ка-52.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 11 пунктів управління різного рівня і 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. В зону ураження потрапили ще 14 військових об’єктів ворога – склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьбі та розвідки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Генштаб ЗСУ, ситуація, Україна, війна, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обстріл цивільної колони в Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 30. ФОТО
Сьогодні, 09:48
Курс валют у Луцьку 1 жовтня
Сьогодні, 09:30
Авіація України завдала 11 ударів: яка сиутація на усіх напрямках
Сьогодні, 09:10
Волинянка відкрила музей у власному будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Протест проти утепення: у Луцьку жінка виливає помиї на робочих і збиває пінопласт. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
Схожі новини
ЗСУ відбили ворожі наступи в 4 населених пунктах: яка ситуація на усіх напрямках ЗСУ відбили ворожі наступи в 4 населених пунктах: яка ситуація на усіх напрямках
30 вересень, 18:40
Армія РФ поповнилася 400 в'язнями: яка ситуація на усіх напрямках Армія РФ поповнилася 400 в'язнями: яка ситуація на усіх напрямках
29 вересень, 08:46
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 28 вересня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 28 вересня
28 вересень, 19:22
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 27 вересня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 27 вересня
27 вересень, 18:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обстріл цивільної колони в Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 30. ФОТО
Сьогодні, 09:48
 0
Курс валют у Луцьку 1 жовтня
Сьогодні, 09:30
 0
Авіація України завдала 11 ударів: яка сиутація на усіх напрямках
Сьогодні, 09:10
 0
Волинянка відкрила музей у власному будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Протест проти утепення: у Луцьку жінка виливає помиї на робочих і збиває пінопласт. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
 0
Медіа
відео
1/8