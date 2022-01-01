Авіація України завдала 11 ударів: яка сиутація на усіх напрямках

За добу противник завдав 4 ракетних та 15 авіаударів, здійснив понад 85 обстрілів з РСЗВ. Постраждало понад 50 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Одрадівка.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.На інших напрямках противник стріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка та Вільхуватка;на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка та Спірне;на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Миколаївка Друга та Парасковіївка;на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне і Олександропіль;на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новосілка, Новопіль, Пречистівка та Павлівка.на Запорізькому напрямку – в районах населених пунктів Мала Токмачка, Залізничне, Гуляйполе та Новоандріївка.на Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них – Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине та Архангельське.За добу ЗСУ відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара. Наша авіація завдала 11 ударів. Уражений опорний пункт противника, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 ЗРК. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БпЛА та вертоліт Ка-52.Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 11 пунктів управління різного рівня і 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. В зону ураження потрапили ще 14 військових об’єктів ворога – склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьбі та розвідки.