Поліція затримала вбивцю 22-річної патрульної в Чернівцях: його підозрюють у розбещені неповнолітніх

Поліція затримала вбивцю 22-річної патрульної в Чернівцях: його підозрюють у розбещені неповнолітніх
Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

На жаль, 22-річна патрульна, молодший лейтенант поліції Таїсія Татарин загинула. У її напарника - вогнепальне поранення, його госпіталізовано.

"Під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу. Більше інформації надамо найближчим часом", - йдеться в повідомленні.
Поліція затримала вбивцю 22-річної патрульної в Чернівцях: його підозрюють у розбещені неповнолітніх

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Теги: Чернівці, патрульна, смерть, вбивця, поліція
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