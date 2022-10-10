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У центрі Києва пролунали вибухи: є загиблі.

У центрі Києва пролунали вибухи: є загиблі.
У Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунали кілька вибухів.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

Речниця ДСНС Світлана Водолага у коментарі УП повідомила, що, на жаль, є травмовані і загиблі на різних точках ударів.

Нагадаємо, що російські військові із невстановленого літака обстріляли колону цивільних авто. Вони стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту на Херсонщині.

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Теги: Росія, Україна, війна
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