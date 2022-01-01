У Львові та Тернополі повідомляють про вибухи
Сьогодні, 09:34
Вранці 10 жовтня ворог завдав удару по кількох українських містах. Зокрема про вибухи повідомляють на Львівщині і Тернопільщині.
За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, у місті працює ППО. Мер міста Андрій Садовий зазначив, що навчання у школах сьогодні буде у дистанційному форматі. Онлайн-урок почнеться за годину після відбою повітряної тривоги.
Відомо також, що у Львові – перебої з мобільним зв'язком, утім його незабаром відновлять.
Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш також повідомив, що у місті працює ППО.
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За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, у місті працює ППО. Мер міста Андрій Садовий зазначив, що навчання у школах сьогодні буде у дистанційному форматі. Онлайн-урок почнеться за годину після відбою повітряної тривоги.
Відомо також, що у Львові – перебої з мобільним зв'язком, утім його незабаром відновлять.
Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш також повідомив, що у місті працює ППО.
Залишайтесь в укриттях!
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