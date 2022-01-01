У Львові та Тернополі повідомляють про вибухи





За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, у місті працює ППО. Мер міста Андрій Садовий



Відомо також, що у Львові – перебої з мобільним зв'язком, утім його незабаром відновлять.



Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш також



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 10 жовтня ворог завдав удару по кількох українських містах. Зокрема про вибухи повідомляють на Львівщині і Тернопільщині., у місті працює ППО. Мер міста зазначив , що навчання у школах сьогодні буде у дистанційному форматі. Онлайн-урок почнеться за годину після відбою повітряної тривоги.Відомо також, що у Львові – перебої з мобільним зв'язком, утім його незабаром відновлять.Очільник Тернопільської ОВАтакож повідомив , що у місті працює ППО.

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