На Волиніі матері загиблого Героя вручили нагороду сина
Сьогодні, 22:13
У Колодяжненській громаді матері загиблого військовослужбовця вручили нагороду сина.
Про це повідомили на сайті громади.
Житель села Волошки Рудін Андрій Валентинович Указом президента України від 02.05.2022р. нагороджений Орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно.
Для вручення нагороди матері Героя, Тетяні Рудін, 12 жовтня 2022 року, в Колодяжненську сільську раду приїхали заступник Ковельської районної військової адміністрації Роман Кульцман та представник Ковельського центру соціальної підтримки та комплектування капітан Олег Козлов.
Зі словами шани та вдячності до Тетяни Петрівни у своєму виступі звернувся і сільський голова Віталій Кашик. Тетяна Петрівна Рудіна зі сльозами на очах навзаєм подякувала представникам районної влади та очільникам Колодяжненської громади за підтримку, за увагу до родини, за пам'ять.
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Про це повідомили на сайті громади.
Житель села Волошки Рудін Андрій Валентинович Указом президента України від 02.05.2022р. нагороджений Орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно.
Для вручення нагороди матері Героя, Тетяні Рудін, 12 жовтня 2022 року, в Колодяжненську сільську раду приїхали заступник Ковельської районної військової адміністрації Роман Кульцман та представник Ковельського центру соціальної підтримки та комплектування капітан Олег Козлов.
Зі словами шани та вдячності до Тетяни Петрівни у своєму виступі звернувся і сільський голова Віталій Кашик. Тетяна Петрівна Рудіна зі сльозами на очах навзаєм подякувала представникам районної влади та очільникам Колодяжненської громади за підтримку, за увагу до родини, за пам'ять.
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