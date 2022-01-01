Під час ранкової атаки росіяни влучили по житловому будинку у Києві





Про це повідомляє



"Станом на 9.00 по Києву зафіксовано 4 прильоти. Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 17 жовтня, іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.Про це повідомляє КМДА "Станом на 9.00 по Києву зафіксовано 4 прильоти. Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю іранськими дронами-камікадзе

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