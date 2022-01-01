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Під час ранкової атаки росіяни влучили по житловому будинку у Києві

Під час ранкової атаки росіяни влучили по житловому будинку у Києві
Сьогодні вранці, 17 жовтня, іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє КМДА.

"Станом на 9.00 по Києву зафіксовано 4 прильоти. Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю іранськими дронами-камікадзе.



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Теги: Росія, Україна, війна
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